Son Dakika Haberleri: Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müzesi Gölbaşı'nda
Son Dakika Güncel Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müzesi Gölbaşı'nda

Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müzesi Gölbaşı'nda

45 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müzesi ziyarete açıldı.

Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müzesi Gölbaşı'nda, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müzesi ziyarete açıldı.

Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müzesi kapsamındaki eseler Tevfik Mehmet Göksu İmam Hatip Lisesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Gölbaşılılar ile buluştu.

Çanakkale Savaşları'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği gezici müzeyi ziyaret eden öğrenciler, destansı mücadeleyi ve kahramanlığı daha iyi anlama ve tanıma fırsatı buldu.

Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müzesi açılışına Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Göksu, Çanakkale, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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