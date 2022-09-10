İspanya 'nın Ceuta Limanı'ndan Rusya 'nın Tuapse Limanı'na gitmek için yola çıkan Panama bayraklı 194 metre uzunluğundaki ' Phoenix Dawn' isimli gemi Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kurtarma-3, Kurtarma-15 römorkörleri ve KEGM-9 hızlı tahlisiye botu refakatinde kurtarılan gemi, Şevketiye Demir Bölgesi'ne demirletildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Çanakkale gündem haberi: Çanakkale'de makine arızası yapan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı (2) - Son Dakika

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