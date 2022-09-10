Çanakkale gündem haberi: Çanakkale'de makine arızası yapan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı (2) - Son Dakika
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Çanakkale gündem haberi: Çanakkale'de makine arızası yapan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı (2)

10.09.2022 00:28
Çanakkale gündem haberi: Çanakkale'de makine arızası yapan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı (2)

Edinilen Çanakkale haberine göre KURTARILDIİspanya'nın Ceuta Limanı'ndan Rusya'nın Tuapse Limanı'na gitmek için yola çıkan Panama bayraklı 194 metre uzunluğundaki 'Phoenix Dawn' isimli gemi Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı.

KURTARILDI

İspanya'nın Ceuta Limanı'ndan Rusya'nın Tuapse Limanı'na gitmek için yola çıkan Panama bayraklı 194 metre uzunluğundaki 'Phoenix Dawn' isimli gemi Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kurtarma-3, Kurtarma-15 römorkörleri ve KEGM-9 hızlı tahlisiye botu refakatinde kurtarılan gemi, Şevketiye Demir Bölgesi'ne demirletildi.


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Kaynak: DHA

Phoenix, Panama, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale gündem haberi: Çanakkale'de makine arızası yapan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale gündem haberi: Çanakkale'de makine arızası yapan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı (2) - Son Dakika
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