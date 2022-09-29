ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Biga'ya bağlı Örtülüce köyündeki Çöplük mevkisinde, saat 13.30 sıralarında orman yangını başladı. Alevler, lodos nedeniyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 5 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 17 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyündeki Çöplük mevkisinde saat 13.40 sıralarında çıkan orman yangını, havadan 5 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, karadan ise 17 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı ve çok sayıda personelin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 3 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)