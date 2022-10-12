Çanakkale haberleri! Çanakkale'de 30 bin 900 makaron ele geçirildi

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 30 bin 900 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Biga ilçesinde şüpheli S.K'ye ait araca operasyon düzenledi.
Operasyonda, paketlenmiş halde 8 bin 900'ü doldurulmuş toplam 30 bin 900 makaron ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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