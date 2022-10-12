Çanakkale haberleri! Çanakkale'de 30 bin 900 makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale haberleri! Çanakkale'de 30 bin 900 makaron ele geçirildi

12.10.2022 14:07
Çanakkale haberleri! Çanakkale'de 30 bin 900 makaron ele geçirildi

Çanakkale yerel gündem haberine göre Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 30 bin 900 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 30 bin 900 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Biga ilçesinde şüpheli S.K'ye ait araca operasyon düzenledi.

Operasyonda, paketlenmiş halde 8 bin 900'ü doldurulmuş toplam 30 bin 900 makaron ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Gelibolu'da kaçak içki operasyonu Son dakika haberi | Gelibolu'da kaçak içki operasyonu Çanakkale gündem haberi: Çanakkale'de gümrük kaçağı içki ve tütün ele geçirildi Çanakkale gündem haberi: Çanakkale'de gümrük kaçağı içki ve tütün ele geçirildi
Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale haberleri! Çanakkale'de 30 bin 900 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:23 Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı
15:03 "Onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz" paylaşımına Mehmet Ali Çelebi'den sert tepki
14:42 İmaj değiştiren oyuncu Bergüzar Korel, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
14:39 Ankara'da AK Partili üyelerin önergesiyle suya yüzde 50 indirim gelmişti! ABB'den vatandaşa, "Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir" mesajı...
14:17 Fiorentina efsaneleri Fatih Terim'i öve öve bitiremedi: Onun için savaşmaya hazırdık
14:17 Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya çarpıcı mesaj: Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz
13:54 Bu yıl açılacak 3 tünel ve 1 viyadükle 12 saatlik Akdeniz Sahil Yolu yarıya inecek
13:53 Bebek Sahili'ndeki akıl almaz kaza! Motosikletli gençler yola dökülen yağ nedeniyle denize uçtu
13:52 PSG'nin hocası Galtier'in Mbappe hakkındaki notu gündem oldu: Kylian sağda oynamayı tercih ediyor
13:22 Ankara'da korkunç olay! "Hadi görüşürüz" deyip misafir olarak gittiği evin balkonundan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 15:34:41. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale haberleri! Çanakkale'de 30 bin 900 makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement