Çanakkale, kapya biber üretiminde Türkiye'de ilk sırada - Son Dakika

Çanakkale, kapya biber üretiminde Türkiye'de ilk sırada

ÇANAKKALE, 66 bin dönüm arazide, yıllık 235 bin ton 'kapya biber' üretimiyle Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl Türkiye'de 1 milyon 234 bin ton salçalık biber üretilirken, bunun 235 bin tonu Çanakkale topraklarında yetiştirildi. Bu üretim miktarıyla Çanakkale, Türkiye'deki kapya biber ihtiyacının yüzde 19'unu karşıladı. Toptancıların tarladan kilosunu 3 liradan satın aldığı kapya biber, üreticisinin de yüzünü güldürüyor. Çıplak köyünde 20 dönüm tarlasından, yıl içinde yaklaşık 140 ton kapya biber hasat etmeyi hedefleyen muhtar Ufuk Göçoğlu, verimden ve fiyatlardan memnun olduklarını söyledi.

Çanakkale; iklimi, coğrafi konumu, ekolojisi, denizi kucaklayan bereketli toprakları, 115 farklı ürünün üretilebildiği ve bu ürünlerden 45 tanesinin de üretim miktarı bakımından ülke üretiminde ilk 10 sırada yer aldığı Türkiye tarım ve hayvancılığının lokomotif şehirlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Salçadan sosa, közlemeden kurutmaya, toz ve pul biberden baharat yapımına, hatta turşuya varana kadar birçok alanda kullanılan, giderek kullanım alanı artan, tarıma dayalı sanayinin ve hazır gıdaların vazgeçilmez hammaddesi olan kapya biber (salçalık biber); Çanakkale bitkisel üretiminin baş aktörlerinden. 2019 yılı TÜİK verilerine göre, ülkemizde üretilen kapya biberin yüzde 19'unun üretildiği Çanakkale, üretim miktarı bakımından Türkiye'de birinci sırada yer alıyor. Yine 2019 yılı TÜİK verilerine göre, ülkemizde 1 milyon 234 bin ton salçalık biber üretilirken, bunun 235 bin tonunu tek başına Çanakkale'deki üreticiler yetiştirdi. Çanakkale 2019 yılı bitkisel üretim gelirleri 5 milyar 250 milyon TL olarak gerçekleşirken, 470 milyon TL'si salçalık, yani kapya biberden elde edildi.

ÇANAKKALE'DEKİ ÜRETİMİN YÜZDE 62'Sİ YENİCE İLÇESİNDE

Çanakkale'de 66 bin 277 dekar alanda, yılda 235 bin ton kapya biber üretimi yapılıyor. 2019 yılı TÜİK verisine göre en fazla üretim yüzde 62 ile Yenice ilçesinde gerçekleşiyor. Merkez ilçede ise yüzde 4'ük kısmı üretiliyor ancak her geçen gün ekim alanı da artıyor. Eski adıyla Batak Ovası olan Kumkale Ovası içerisinde yer alan Çanakkale merkezine bağlı Çıplak köyünde bu yıl yaklaşık 200 dekarlık bir alanda kapya biber üretilirken, Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin devreye girmesiyle, bu ürüne yoğun miktarda bir talep olması ve üretim miktarının da 350-400 bin ton yükselmesi bekleniyor.

ÜRETİCİ VERİMDEN DE FİYATTAN DA MEMNUN

Çıplak köyü mutarı olan ve aynı zamanda tarım yapan Ufuk Göçoğlu, Çanakkale'nin kapya biber üretiminde Türkiye birincisi olduğunu söyledi. Kumkale Ovası'nda 3 bin dönüm, kendi köylerinde ise 200 dönüm arazide kapya biberi yetiştirildiğini belirten Göçoğlu, "Benim de 20 dönüm tarlamda kapya biber dikili. 15 Mayıs'ta dikimlerimizi yaptık. Sonrasında bakımlarına ve sulamalarına devam ettik. Şimdi de hasadına başladık. Yaklaşık olarak 140 ton ürün almayı hedefliyorum. Şu anda ihracat yok ve ürünümüzü iç pazarda toptan kilosu 3 liradan satıyoruz. Çiftçi olarak fiyatlardan memnunuz" dedi.