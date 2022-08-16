İlçeye bağlı Aşağışapçı köyünde, akşam saatlerinde S.A. (14) ile amcasının eşi Ülkü A. (60) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de 14 yaşındaki çocuğun, yengesini silahla öldürdüğü iddiası - Son Dakika

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