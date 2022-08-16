Çanakkale'de 14 yaşındaki çocuğun, yengesini silahla öldürdüğü iddiası - Son Dakika
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Çanakkale'de 14 yaşındaki çocuğun, yengesini silahla öldürdüğü iddiası

16.08.2022 23:08
Çanakkale'de 14 yaşındaki çocuğun, yengesini silahla öldürdüğü iddiası

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir çocuğun, yengesini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir çocuğun, yengesini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edildi.

İlçeye bağlı Aşağışapçı köyünde, akşam saatlerinde S.A. (14) ile amcasının eşi Ülkü A. (60) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A'nın av tüfeğiyle ateş ettiği öne sürülen Ülkü A. olay yerinde hayatını kaybetti. S.A. ise olay yerinden kaçtı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Ülkü A'nın cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri S.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 14 yaşındaki çocuğun, yengesini silahla öldürdüğü iddiası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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