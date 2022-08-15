Sağanaktan korunmak için ağaç altına sığınan ve üzerine yıldırım isabet ettiği belirlenen Muhammet Duman'ın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi 'ne götürüldü.

Köy muhtarı Durmuş Çatak, koyunlarını otlatıldığı Kaplanlar mevkiinde Duman'ın motosikletini fark etti. Çevrede yapılan incelemede gencin cansız bedeni bir meşe ağacının altında bulundu.

Kaynak: AA

Muhammet Duman, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

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