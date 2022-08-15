Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi

15.08.2022 16:30
Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çobanlık yapan Muhammet Duman'ın, bir meşe ağacının altında cansız bedeni bulundu. 18 yaşındaki gencin yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yenice'nin Soğucak köyünde yaşayan Muhammet Duman, hayvanlarını otlatmak için ayrıldığı evine geri dönmeyince yakınları aramaya başladı.

MEŞE AĞACININ ALTINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Köy muhtarı Durmuş Çatak, koyunlarını otlatıldığı Kaplanlar mevkiinde Duman'ın motosikletini fark etti. Çevrede yapılan incelemede gencin cansız bedeni bir meşe ağacının altında bulundu.

YILDIRIM İSABET ETMİŞ

Sağanaktan korunmak için ağaç altına sığınan ve üzerine yıldırım isabet ettiği belirlenen Muhammet Duman'ın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Kaynak: AA

Muhammet Duman, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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