Balıkçının avlanması
Yunan sahil güvenlik botundan balıkçıya tacizde bulunulması
Balıkçı İlker Özdemir ile Yunan sahil güvenlik ekiplerinin tartışması
Yunan botunun uzaklaşması
İlker Özdemir'in konuşması ÇANAKKALE - Gökçeada açıklarındaki uluslararası sularda avlanan Türk balıkçı İlker Özdemir, Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı.
Taciz anlarını kaydeden balıkçı İlker Özdemir, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ÇANAKKALE - Türk balıkçıya Yunan sahil güvenlik botundan taciz - Son Dakika