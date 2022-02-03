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ÇANAKKALE - Türk balıkçıya Yunan sahil güvenlik botundan taciz - Son Dakika

ÇANAKKALE - Türk balıkçıya Yunan sahil güvenlik botundan taciz

03.02.2022 13:27

Balıkçının avlanması Yunan sahil güvenlik botundan balıkçıya tacizde bulunulması Balıkçı İlker Özdemir ile Yunan sahil güvenlik ekiplerinin tartışması Yunan botunun uzaklaşması İlker Özdemir'in konuşması ÇANAKKALE - Gökçeada açıklarındaki uluslararası sularda avlanan Türk balıkçı İlker...

Balıkçının avlanması

Yunan sahil güvenlik botundan balıkçıya tacizde bulunulması

Balıkçı İlker Özdemir ile Yunan sahil güvenlik ekiplerinin tartışması

Yunan botunun uzaklaşması

İlker Özdemir'in konuşması ÇANAKKALE - Gökçeada açıklarındaki uluslararası sularda avlanan Türk balıkçı İlker Özdemir, Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı.

Taciz anlarını kaydeden balıkçı İlker Özdemir, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ÇANAKKALE - Türk balıkçıya Yunan sahil güvenlik botundan taciz
ÇANAKKALE - Türk balıkçıya Yunan sahil güvenlik botundan taciz
ÇANAKKALE - Türk balıkçıya Yunan sahil güvenlik botundan taciz

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Sahil Güvenlik, Gökçeada, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Türk balıkçıya Yunan sahil güvenlik botundan taciz - Son Dakika


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