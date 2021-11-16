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Cani baba, eşi 500 lira vermediği için 3 aylık bebeğini döverek öldürmüş - Son Dakika

Cani baba, eşi 500 lira vermediği için 3 aylık bebeğini döverek öldürmüş

16.11.2021 22:09

Antalya'nın Serik İlçesi'nde babası tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık bebek, yaşamını yitirdi. O anlarını anlatan anne Beyza Topçu, "Benden 500 lira kirayı vermemi istedi. Ben de veremeyeceğimi, kendisinin vermesi gerektiğini söyledim. Benden zorla parayı almaya çalıştı. O esnada beni darbediyordu. Bu sırada sesimizden çocuğumuz uyandı. O uyanınca bir anda bana olan sinirini ona dönüp vurarak çıkardı. Kafasına vurdu." ifadelerini kullandı.

Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Beyza Topçu ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında tartışma çıktı.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre çıkan tartışmada baba öfkesine hakim olamayıp anne ile 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu darbetti. Bunun üzerine anne çocuğun hareketsiz olduğunu fark edince akrabalarından yardım istedi. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

ANNE, BABADAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşananlardan sonra anne emniyete giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

"KAVGA 500 LİRA PARA İÇİN ÇIKTI"

Bebeği Elif Ada'nın birlikte yaşadığı Mustafa Gaffar tarafından darbedilerek öldürüldüğünü iddia eden anne Beyza Nur Erol, olay anını anlattı. Pazar günü eşiyle tartıştıklarını söyleyen Beyza Nur Erol şöyle konuştu:

"Benden 500 lira kirayı vermemi istedi. Ben de veremeyeceğimi, kendisinin vermesi gerektiğini söyledim. Benden zorla parayı almaya çalıştı. O esnada beni darbediyordu. Bu sırada sesimizden çocuğumuz uyandı. O uyanınca bir anda bana olan sinirini ona dönüp vurarak çıkardı. Kafasına vurdu. Kaşının orası çizildi ve morardı. Ondan sonra ben darp raporu almak için gittim. Raporu aldım. Bana beyin cerrahisine göndermek için kağıt verdiler. Bugün için beyin cerrahisine götürecektim. Ama sabah uyandığım zaman öylece cansız yatıyordu. Hiç kıpırdamıyordu. Bir yere çarpmadı, sadece eliyle vurdu. Beyninde bir problem olabilir diye bizi beyin cerrahisine yönlendirdiler. Sabah gidecektik. Gece olduğu için bakacak kimse yok dediler. Ben sabah kalktığım zaman öylece yatıyordu."

"DAHA ÖNCE BANA DA DEFALARCA ŞİDDET UYGULADI"

Daha önce de kızının kolunun kırıldığını, vücudunda sürekli morluklar olduğunu anlatan anne Erol, "Ama ben şimdiye kadar kendisinin yaptığını görmedim. Ben ona bırakıp bir yere gidip geleyim, bir yerlerinde morluk olurdu. Görmediğim için de 'O yapmamıştır çevrede seven bir çok insan olduğu için birisi yapmıştır' diye düşündüm. Onu suçlamak istemedim. Son olayda kendi gözümle gördüğüm için artık eminim yani onun yaptığına. Daha önce bana da defalarca şiddet uyguladı. Şikayette bulunacaktım. Şikayette bulunmamam için tehdit etti. Sürekli değişeceğini söyledi. Ama her seferinde aynısı oldu. 2019 yılından bu yana beraberiz onunla ilk çocuğumuz, 3 aylık. Nikahlı olmadığımız için çocuk, ilk eşimin soyadını taşıyordu" dedi.

"HASTANEYE GİTTİĞİ SIRADA ÖLMÜŞTÜ"

Dede Abdullah Erol ise "Kızımı ve bebeği darbettikten sonra torunumun başında morluklar vardı. Doktora gittik beyin cerrahına göndermek için geri gönderdiler. Sabah beyin cerrahına götürecektik. Sabah bana haber verdiler. Ben hemen koşarak kızımın evine gittim. Bebeği görünce 112'ye ve polise haber verdim. Ambulans geldi. Çocuğumuzu alıp hastaneye götürdü. Ama o sırada ölmüştü" dedi.

TUTUKLANDI

Mustafa Gaffar ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gaffar, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece hakimlik tarafından tutuklandı.

Cani baba, eşi 500 lira vermediği için 3 aylık bebeğini döverek öldürmüş
Cani baba, eşi 500 lira vermediği için 3 aylık bebeğini döverek öldürmüş
Cani baba, eşi 500 lira vermediği için 3 aylık bebeğini döverek öldürmüş
Cani baba, eşi 500 lira vermediği için 3 aylık bebeğini döverek öldürmüş

Elif Ada, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Cani baba, eşi 500 lira vermediği için 3 aylık bebeğini döverek öldürmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cani baba, eşi 500 lira vermediği için 3 aylık bebeğini döverek öldürmüş - Son Dakika
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