Son Dakika Haberleri: Canikli: "Biz Yolumuza Yürümeye Devam Edeceğiz"

Canikli: "Biz Yolumuza Yürümeye Devam Edeceğiz"

40 dakika önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Üsküdar'da düzenlenen mitingde konuştu.

Canikli:
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Üsküdar'da düzenlenen mitingde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:14 Kaynak: AA

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