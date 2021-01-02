Canımın istediği her yiyeceği yediğim son hafta - Son Dakika

Canımın istediği her yiyeceği yediğim son hafta

02.01.2021 14:44
Canımın istediği her yiyeceği yediğim son hafta, System.String[]

Kimi herkese mutlu yıllar diledi, kimi yeni yılda yapmak istediklerine dair planlarını paylaştı.

Kimi herkese mutlu yıllar diledi, kimi yeni yılda yapmak istediklerine dair planlarını paylaştı. İşte ünlülerin 2021'deki ilk Instagram paylaşımlarından örnekler.

Paris Hilton: Yeni yılı sevgilisiyle birlikte Virgin Adaları'nda karşılayan Paris Hilton, kırmızı- beyaz kareli bikinisiyle çekilen pozlarını paylaştı.

Paulina Porizkova: Bir döneme damgasını vuran model Paulina Porizkova, yeni yılın ilk günü makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. 55 yaşındaki Porizkova "İşte ben... Yeni yılın ilk günü gerçekten çıplağım. Yüzümde makyaj yok, filtre yok ve hayatın neredeyse 56 yılı. Bir yıl daha yaşlı ve en azından 20 yıl daha bilge" diye yazdı. Porizkova, bu yıl tüm dünyanın pandemi yüzünden yaşadığı zorluklara değinerek, "Sizi öldürmeyen şey güçlendirir" deyişini de hatırlattı. Kylie Jenner: Jenner ailesiyle birlikte Aspen'de girdi yeni yıla. İlk gün de karların içinde çekilmiş bir dizi pozunu paylaştı. Kendall Jenner: Ünlü model hiçbir mesaj yazmadan, dışarı çıkmaya hazır bir şekilde ayna karşısında çektiği bu pozunu paylaştı.Cardi B: Ünlü şarkıcı, bu haftadan sonra yediğine içtiğine daha fazla dikkat etmeye başlayacağını belirterek bu pozunu paylaştı. Cardi B. "Bu, benim istediğimi yediğim son hafta olacak" diye yazdı. Alessandra Ambrosio: Ünlü model, bir süredir memleketi Brezilya'da hem tatil hem iş yapıyor. Yeni yıla da ailesiyle birlikte, doğduğu yer olan Brezilya'da girdi. Model, aralarında çocuklarıyla çekilenin de bulunduğu bir dizi fotoğrafını paylaştı. Fotoğraftaki herkesin ağırlıklı olarak beyaz giydiği de dikkat çekti.Gisele Bundchen: Emekli Victoria's Secret meleğinin yeni yılda paylaştığı ilk pozu bu oldu. Model, yeni yılın ilk gününün, yeni bir döngünün başlangıcı olduğunu da yazdı. David Beckham: Eski futbolcu, 2020'nin kendisi için iz bırakan anlarından oluşan bir video hazırladı. Beckham, 2020'nin zorlayıcı bir yıl olduğunu belirterek "Bu yıl bize birçok şey öğretti, özellikle de neyin önemli olduğunu" diye yazdı. Olivia Munn: Güzel oyuncu 2021 yılını tatilde karşıladı. Yılın ilk gününü de yüzerek geçirdi. O sırada çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı. Rihanna: Bir süredir ASAP Rocky ile yaşadığı aşkla gündemde olan Rihanna, yeni yıla da onunla birlikte Barbados'ta girdi. Onun 2021'deki ilk paylaşımı ise bu oldu.Georgina Rodriguez: Futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Rodriguez, yeni yılın ilk saatlerinde çekilen bu pozu "Kaderim.. 2021 mutlu olsun" mesajıyla paylaştı.

Canımın istediği her yiyeceği yediğim son hafta

Paris Hilton, Instagram, Makyaj, Virgin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Canımın istediği her yiyeceği yediğim son hafta - Son Dakika Magazin


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