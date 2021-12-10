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CANISI'YI BIÇAKLAYAN PLATONİK AŞIĞA İNDİRİMSİZ 12 YIL HAPİS - Son Dakika

CANISI'YI BIÇAKLAYAN PLATONİK AŞIĞA İNDİRİMSİZ 12 YIL HAPİS

10.12.2021 17:27

ERZURUM'da, çalıştığı iş yerinde platonik aşk beslediği Canısı Toktay'ı (20) 3 yerinden bıçaklayarak yaralayan Murat Yıldırım'a (31), tutuklu yargılandığı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 12 yıl hapis cezası verildi.

ERZURUM'da, çalıştığı iş yerinde platonik aşk beslediği Canısı Toktay'ı (20) 3 yerinden bıçaklayarak yaralayan Murat Yıldırım'a (31), tutuklu yargılandığı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 12 yıl hapis cezası verildi. Gerekçeli kararda, olayda kullanılan bıçağın 'öldürmeye elverişli bıçak' olduğu bilgisine yer verildi. Sanığa, kişiliği ve sosyal ilişkileri dikkate alındığında, mahkemece olumlu kanaat oluşmadığından takdir indirimi yapılmadığı belirtildi.

Olay, 13 Ekim 2018'de Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde meydana geldi. Murat Yıldırım, iddiaya göre, çalıştığı marketteki mesai arkadaşı Canısı Toktay'a ilgi duydu. Cep telefonundan Toktay'a 'Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? ya benim olursun ya da kara toprağın' mesajlarını gönderen Yıldırım, markette de rahatsız edince işten çıkarıldı. Bir süre sonra markete bıçakla gelen Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. "Öleceksin" diyerek Toktay'ı kolundan tutup, bıçaklayan Yıldırım, market çalışanları tarafından elindeki bıçak alınıp etkisiz hale getirildi. Canısı Toktay, çağrılan sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Adrese gelen polise teslim edilen Murat Yıldırım, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan saldırı anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Murat Yıldırım hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Yıldırım hakkında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK İSTEDİ

Tutuklu sanık Murat Yıldırım'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması kararlaştırıldı. Yıldırım'ın cezai ehliyetinin tam olmadığına dair rapor verilmesi halinde tahliye olacağından korkan Canısı Toktay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunup, destek isteyerek, "Aynı iş yerinde çalıştığım, bana karşı saplantılı olan şahıs tarafından rahatsız edildim. Olaydan bir gün önce iş yerini silahla bastı. Olay günü tekrardan iş yerime gelip beni 3 yerimden bıçakladı. Şahsın serbest kalma ihtimali var. Sokakta korkarak yürümek istemiyorum. Adaletin benim için sağlanacağına inanıyorum. Ben adımı çok seviyorum, değiştirmek istemiyorum. Şehrimi çok seviyorum ve gitmek istemiyorum" dedi.Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan Murat Yıldırım'a 12 yıl hapis cezası verdi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Canısı Toktay'ı bıçakla yaralayıp öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 12 yıl hapse mahkum edilen sanık Murat Yıldırım'la ilgili gerekçeli kararını da açıkladı. Genel adli muayene raporları, kamera kayıtları, olay yeri inceleme raporları, uzman ve adli tıp raporları, Canısı Toktay'ın beyanları, tanık anlatımları ve Murat Yıldırım'ın savunmalarına yer verilen gerekçeli kararda şunlar kaydedildi:

"Sanık Murat Yıldırım'ın Canısı Toktay'a karşı karşılıksız ve platonik duygular beslediği, bir süre sonra bu durumu saplantı haline getirdiği, Canısı Toktay'a ait olmayan telefon numarasını kendi telefonuna Canısı Toktay'ın numarası gibi kaydedip kendi kendine mesajlar gönderdiği ve markette çalışan diğer personele de bu mesajları gösterip Canısı Toktay'ın kendisini sevdiği yönünde söylenti yaydığı anlaşılmıştır. Bu söylentilerin markette duyulması ve sanığın genç kıza taciz mahiyetinde mesajlar atmaya başlaması üzerine durumun market müdürüne anlatılarak kendisinin uyarıldığı ve kısa bir süre sonra Canısı Toktay'a 'Ya benim olursun ya toprağın' şeklinde mesaj göndermesi üzerine işten çıkarıldığı anlaşılmıştır."

Suç tarihi 13 Ekim 2018'de Murat Yıldırım'ın, çalıştığı markete gittiği, Canısı Toktay'ı bıçakla göğsünden ve karnından birden fazla kez yaraladığı belirtilen gerekçeli kararda, "Bu eylemi yaparken sanığın, 'Öleceksin, bu sefer ölmediysen bir dahaki sefer öleceksin, benden kurtuluşun yok' gibi sözler sarf ettiği, bu arada tanık Y.D.'nin reyona gelerek Murat Yıldırım'ın elinden bıçağı aldığı ve Canısı Toktay'ı kurtardığı anlaşılmıştır" denildi.

'BIÇAK ÖLDÜRMEYE ELVERİŞLİ'

Gerekçeli kararda ayrıca olayda kullanılan bıçağın 'öldürmeye elverişli bıçak' olduğuna yer verilirken, sanığa 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan dava açıldığı vurgulandı. Sanığın, mağduru öldürme kastıyla hareket ettiği konusunda tereddüt bulunmadığı, ancak eyleminin 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme' suçu kapsamında olmadığı kanaatine varıldığı belirtildi.

İNDİRİM YAPILMADI

Kararda, Canısı Toktay'a karşı eyleminden dolayı önce 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırılan sanığa verilen cezanın, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 12 yıl hapse indirildiği kaydedildi. Sanığa, kişiliği ve sosyal ilişkileri dikkate alındığında, mahkemece olumlu kanaat oluşmadığından takdir indirimi yapılmadığı bildirildi.

CANISI'YI BIÇAKLAYAN PLATONİK AŞIĞA İNDİRİMSİZ 12 YIL HAPİS
CANISI'YI BIÇAKLAYAN PLATONİK AŞIĞA İNDİRİMSİZ 12 YIL HAPİS
CANISI'YI BIÇAKLAYAN PLATONİK AŞIĞA İNDİRİMSİZ 12 YIL HAPİS
CANISI'YI BIÇAKLAYAN PLATONİK AŞIĞA İNDİRİMSİZ 12 YIL HAPİS
CANISI'YI BIÇAKLAYAN PLATONİK AŞIĞA İNDİRİMSİZ 12 YIL HAPİS
CANISI'YI BIÇAKLAYAN PLATONİK AŞIĞA İNDİRİMSİZ 12 YIL HAPİS
CANISI'YI BIÇAKLAYAN PLATONİK AŞIĞA İNDİRİMSİZ 12 YIL HAPİS

Murat Yıldırım, Erzurum, Market, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CANISI'YI BIÇAKLAYAN PLATONİK AŞIĞA İNDİRİMSİZ 12 YIL HAPİS - Son Dakika


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SON DAKİKA: CANISI'YI BIÇAKLAYAN PLATONİK AŞIĞA İNDİRİMSİZ 12 YIL HAPİS - Son Dakika
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