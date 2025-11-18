Çankaya Belediyesi Kış Aylarında Haşere ile Mücadele Ediyor - Son Dakika
Çankaya Belediyesi Kış Aylarında Haşere ile Mücadele Ediyor

18.11.2025 11:05
Çankaya Belediyesi, kış aylarında da sivrisinek ve haşere ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ilaçlama ve temizleme işlemleri yapılıyor.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, sivrisinek ve haşere ile mücadele çalışmalarını kış aylarında da sürdürüyor.

İlçe genelinde ilkbahar, yaz ve sonbahar boyunca sinek, sivrisinek ve her türlü haşere ile yoğun mücadele yürüten Çankaya Belediyesi, kış dönemi ilaçlama çalışmalarına koordineli bir biçimde devam ediyor.

Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu kent merkezlerinde mazgalları temizleyen ekipler, sivrisinek ve haşerelerin barınma noktalarını ilaçlayarak kent zararlıları ile etkin bir mücadele sergiliyor.

Kaynak: ANKA

