Çankaya Belediyesi kültür ve sanat merkezleri için Kovid-19 Eylem Planı hazırladı - Son Dakika

Çankaya Belediyesinin kültür ve sanat merkezleri için hazırlandığı Kovid-19 Eylem Planı'na göre, merkezlerin kapalı alanlarında 8 metrekare, açık alanlar ve galerilerde ise 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel, ziyaretçi ve izleyici kabul edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, eylülde kademeli olarak yeniden hizmet vermeye başlayacak kültür ve sanat merkezleri ile kurs ve eğitim merkezleri için 34 maddelik bir Kovid-19 Eylem Planı hazırlandığı bildirildi.

Buna göre, yüzey temizliği ve dezenfeksiyon çalışmaları, Sağlık Bakanlığının verdiği "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunan ve virüslere karşı etkili olan dezenfektanlarla yapılacak.

Merkezlerin kapalı alanlarında 8 metrekare, açık alanlar ve galerilerde ise 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel, ziyaretçi ve izleyici kabul edilecek.

Merkezlerdeki tüm giriş ve çıkışlar tek bir kapıdan gerçekleştirilecek. Acil durum kullanımları haricinde diğer giriş ve çıkışlar kullanılmayacak.

Personelin ve etkinlik sahiplerinin çalışma tarih ve saatleri, etkinliklerin başlangıç-bitiş zamanları kayıt altına alınacak.

Fiziksel durumlar ve geçmiş yılların yoğunlukları dikkate alınarak tüm merkezlerinin giriş noktalarına termal kamera ve ateş ölçer düzenekleri yerleştirilecek.

Ateş ölçümü neticesinde, çalışan personel ya da ziyaretçiler arasında yüksek ateşi (38 ve üstü) olduğu tespit edilen kişiler, merkezden içeriye alınmayacak ve Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere ilgili sağlık kurumuna yönlendirilecek.

Öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı belirtileri olan çalışan ya da ziyaretçiler, merkez içinde belirlenmiş izolasyon alanına yönlendirilecek ve Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ile irtibata geçmesi sağlanacak. Bu sürede çalışan ya da ziyaretçi, merkezden ayrılana kadar belirlenmiş izolasyon alanında bekletilecek. Kişisel koruyucu ekipmanlar olsa dahi kapalı ortamda o kişiyle birlikte kalınmayacak. Çalışan ya da ziyaretçinin merkezden ayrılmasının ardından izolasyon alanı havalandırılacak ve dezenfekte edilecek.

Bina, etkinlik salonları, galeri, ofis, tuvalet, asansör, kulis, mutfak girişleri ve gişelerde el antiseptiği stantları bulundurulacak.

Dijital biletler kullanılacak

Kültür merkezlerindeki biletleme işlemlerinin tüm aşamaları, mümkün olduğunca dijital ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenecek. Dijital biletlerin etkinlik salon girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya kare kodlu olmasına önem verilecek.

Merkezlerde, salgın koşulları devam ettiği sürece toplu dersler, kurslar veya atölyelerin düzenlendiği odalarda, 2 kişi arası 1 metre mesafe bırakılacak şekilde yapılandırılacak.

Soğutma ve ısıtma sistemleri kullanılmayacak

Kültür merkezlerinin fuayeleri, etkinlik salonları ve kulislerde bulunan soğutma ve ısıtma sistemleri kullanılmayacak.

Ofis ve kulislerin pencereleri açılarak sık sık havalandırılacak ve yeterli hava dolaşımı sağlanacak. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan merkezlerin havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek; havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri yapılacak.

Kültür merkezleri fuayelerinde etkinlik öncesi kalabalık oluşmasını engellemek için giriş kapısına belirlenen kapasitenin aşılmaması için uyarıcı/engelleyici (şerit bariyer vb.) koyulacak. Etkinlikten sorumlu personel bu kuralların uygulanmasını denetleyecek.

Kültür merkezlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (koltuk kolçakları, kapı kolları, telefonlar, masa yüzeyleri vb.) temizliğine dikkat edilecek. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılacak.

Kültür merkezlerinde giriş ve çıkış için kullanılan kapılar şeritle ayrılacak. Zemine tek yönlü gidiş- geliş işaretleri konulacak. Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek.

Etkinlik salonları, galeriler ve fuayelerin her gün düzenli olarak temizliği yapılacak. Fuaye alanlarındaki oturma ve dinlenme gruplarında sosyal mesafeyi korumak için boş bırakılması gereken koltuklar işaretlenecek.

Yapısı gereği aynı anda birden fazla etkinlik düzenlenmesine imkan veren kültür merkezlerinde kalabalığı önlemek için program başlangıç, ara ve bitişleri birbirinden farklı zamanlarda olacak şekilde planlanacak.

Tuvaletlere tek kullanımlık kağıt havlu konulacak, hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmayacak.

- Sanatçıyla fotoğraf çektirmeye izin verilemeyecek

Seyirci koltuklarında oturma düzenlemeleri yapılacak. Kişiler arası her yönden bir koltuk boş bırakılarak salon kapasitesinin yüzde 60'ını aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına uygun oturum düzeni sağlanacak.

Kulislere ziyaretçi ya da hediye kabul edilmeyecek. İzleyicilerin, yoğunluk ve bulaş ortamı yaratması olasılığı nedeniyle, sanatçıyla fotoğraf çektirmelerine izin verilmeyecek. Bu durum bilet satışı esnasında yazılı ya da sözlü olarak belirtilecek.

Kültürel etkinliklerin yapıldığı salon ve galerilere izleyici ve ziyaretçilerin maske takarak girmeleri ve içerde de takmayı sürdürmeleri sağlanacak.

Merkezlerin girişinde ziyaretçilerin maske takıyor olması kontrol edilecek, maskesiz girişlere hiçbir şekilde izin verilmeyecek ve gerekli hallerde maskesiz olan ziyaretçilere maske temini yapılacak. İki yaş üstü çocukların da maske takmaları sağlanacak.

Kültür merkezlerinde yapılacak açılış ya da resepsiyonlarda ziyaretçilerin yiyeceklere dokunmasını engellemek amacıyla açıkta/paketsiz yiyecek-içecek satışı ya da ikramı yapılmayacak. Sadece su ve meşrubat satışı veya ikramı yapılacak.