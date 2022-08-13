Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı

13.08.2022 15:12
Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı

Çankaya ilçesindeki pastanenin mutfağında çıkan yangında bir personel yaralandı, dumandan etkilenenlere ambulanslarda müdahale edildi.

Çankaya ilçesindeki pastanenin mutfağında çıkan yangında bir personel yaralandı, dumandan etkilenenlere ambulanslarda müdahale edildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki pastanenin mutfağında alev alan fritöz yangına neden oldu.

Alevlerin bacayı tutuşturması üzerine yangın, pastane içerisinde bulunan çalışma ofisine sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin çatıdan müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, pastanede maddi hasar meydana geldi.

Hafif yaralanan bir personel hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenenlerin tedavisi olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika

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