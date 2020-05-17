Çankaya Kaymakamlığından engellilere

Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, Engelliler Haftası kapsamında engelli 75 vatandaşı ziyaret ederek, onlara hijyen seti hediye etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, evlerinden çıkmaması istenilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlardan Çankaya ilçesinde ikamet edenlerin ihtiyaçları, kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanmaya devam ediyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, bu kez Engelliler Haftası nedeniyle ilçede yaşayan engelli 75 vatandaş için yola koyuldu.

Engelli vatandaşların evlerini ziyaret eden ekipler, onlarla bir süre sohbet etti.

Ziyaretleri sırasında hijyen seti hediye eden ekipler, engelli vatandaşların yüzünü güldürdü.