Son Dakika Haberleri: Çankırı'da 29 Ekim Fener Alayı düzenlendi
Son Dakika Genel Çankırı'da 29 Ekim Fener Alayı düzenlendi

Çankırı'da 29 Ekim Fener Alayı düzenlendi

21 dakika önce

Çankırı'da 29 Ekim Fener Alayı düzenlendiÇANKIRI - Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Çankırı Valiliği tarafından düzenlenen fener alayı düzenlendi.

Çankırı'da 29 Ekim Fener Alayı düzenlendi

ÇANKIRI - Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Çankırı Valiliği tarafından düzenlenen fener alayı düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü münasebetiyle Çankırı il merkezinde fener alayı düzenlendi.

Kucaklama taşında başlayan fener alayı anıt alanına kadar sürdü.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Yürüyüşe Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, AK Parti İl Başkanı Av. Abdulkadir Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çankırı'da 29 Ekim Fener Alayı düzenlendi

29 ekim cumhuriyet bayramı, Çankırı Valiliği, 29 Ekim, Çankırı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'nin çekilmesiyle ilgili açıklama: Rusya, teröristlerin çekildiğini teyit etti
Habertürk canlı yayınında halktan tepki: Nagehan hala konuşuyor mu Nagehan Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isimler Dilek İmamoğlu'nun kıyafeti sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 22:24:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı'da 29 Ekim Fener Alayı düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]