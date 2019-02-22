Son Dakika Haberleri: Çankırı'da 399 Bekçi Yemin Etti

Çankırı'da 399 Bekçi Yemin Etti

1 saat önce

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 399 bekçi için mezuniyet töreni düzenlendi.

Çankırı'da 399 Bekçi Yemin Etti, System.String[]
Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 399 bekçi için mezuniyet töreni düzenlendi.

Çankırı POMEM Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan POMEM Müdürü Ahmet Özge, 399 çarşı ve mahalle bekçisinin mezuniyet sevincini yaşadığını söyledi.

Kendileri için de onurlu bir gün olduğunu dile getiren Özge, "Merkezimizden zorlu bir eğitim sürecinden geçip mezun olmaya hak kazanmış 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin Töreni'nde bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından mezunlar arasında dereceye giren bekçilere hediyeleri takdim edildi.

Programa, Vali Vekili Abdullah Aslaner, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, POMEM Müdürü Ahmet Özge, daire müdürleri ve bekçilerin aileleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Çankırı, Güncel
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