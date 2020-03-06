Çankırı'da baharın gelişi 450 yıldır "Akyel Şenliği" ile kutlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı'da baharın gelişi 450 yıldır 'Akyel Şenliği' ile kutlanıyor - Son Dakika

Çankırı'da baharın gelişi 450 yıldır "Akyel Şenliği" ile kutlanıyor

6 saat önce

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde, baharın gelişini kutlamak amacıyla 450 yıldır devam eden "Akyel Şenliği" gerçekleştirildi.

Çankırı'da baharın gelişi 450 yıldır

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde, baharın gelişini kutlamak amacıyla 450 yıldır devam eden "Akyel Şenliği" gerçekleştirildi.

Cemrenin toprağa düşmesi, karların erimezi ve kışın sona ermesini kutlamak amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, ilk olarak köyde bulunan mezarlıkları ziyaret etti.

Daha sonra yanlarında getirdikleri kuruyemiş ve şekerlemeleri birbirlerine ikram eden vatandaşlar, yardımlaşmanın önemine dikkat çekmek istedi.

Yaylakent Belde Belediye Başkanı Kadir Dede, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğin 450 yıldır sürdüğünü belirterek, "Kış boyunca vatandaşın yemeği, yiyeceği azalır. Baharın gelmesiyle vatandaşlar, kışı sağ salim atlatmayı kutlamak amacıyla toplanır. Vatandaşlar yiyeceklerini bir arada toplayarak paylaşım yapar. Bu, birlik ve beraberliğin, paylaşımın adıdır." dedi.

Eskiden vatandaşların şenlikte birbirlerine buğday, un, bulgur gibi yiyecekler verdiğini dile getiren Dede, günümüzde ise bunun yerini kuruyemiş ve şekerlemenin aldığını kaydetti.

Şenliğe Orta Kaymakamı Bayram Yılmaz da katıldı.

Yaylakent, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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