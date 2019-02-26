Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Bekçilere Uyum Eğitimi

Çankırı'da Bekçilere Uyum Eğitimi

1 saat önce

Çankırı'da, mahallelerle çarşının güvenliğini sağlayacak 46 bekçi, Çankırı Emniyet Müdürlüğünde uyum eğitimi aldı.

Çankırı'da Bekçilere Uyum Eğitimi, System.String[]
Çankırı'da, mahallelerle çarşının güvenliğini sağlayacak 46 bekçi, Çankırı Emniyet Müdürlüğünde uyum eğitimi aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitime Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, bazı şube müdürleri ve bekçiler katıldı.

Aksoy, burada yaptığı konuşmada, bekçilik teşkilatı hakkına bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla bekçilik teşkilatına önem verildiğini belirten Aksoy, "Gece meydana gelebilecek olaylara karşı suçun engellenmesinde bekçilerin önemi büyük. Bekçilerimizin halkımızla bir bütün halinde olması gerekir. Görevlerinizi en iyi şekilde yapacağınızdan eminim." dedi.

Aksoy, Çankırı'da 46 bekçinin göreve başladığını, 14 bekçinin de eğitimlerinin ardından görevde olacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:45 Kaynak: AA

Abdullah Aslaner, Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor Usta Oyuncu Aytaç Arman, Hayatını Kaybetti

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları, 7 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak Sığınakta Yakalan Üst Düzey DHKP/C'lilerin, Delikten Çıkarıldığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 18:33:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Bekçilere Uyum Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]