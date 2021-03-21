Çankırı'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

21.03.2021 23:07
Çankırı'da bir köy karantinaya alındı, System.String[]

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kirliakça köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 gün karantinaya alındığı bildirildi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kirliakça köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 gün karantinaya alındığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kirliakça köyünde pozitif vakaların artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, köyün 7 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.

Yapraklı, Hisarcık, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika


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