Çankırı'da Hamzalı Sulaması ile 95 bin 551 dekar arazi sulanacak

Çankırı'da, Hamzalı Sulaması kapsamında 95 bin 551 dekar tarım arazisinin sulanmaya başlandığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, toplam 95 bin 551 dekar tarım alanında yapılacak sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatlarıyla Türkiye ekonomisine 95 milyon 551 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yıldız, tarımsal kalkınmaya çok büyük katkı sağlayacak modern sulama sistemi ile inşa edilen projenin hayata geçmesiyle bölgede yapılacak sulu tarımın hem tarlalardaki verimin hem de yörede ürün çeşitliliğini artıracağını kaydetti.