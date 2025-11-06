Çankırı\'da Kayıp Adam Ölü Bulundu

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde yaşayan Osman Soydaş'tan (30) haber alınamaması üzerine, dün arama çalışması başlatıldı.

DERE YATAĞINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

AFAD, jandarma, Tüm Afetlerde Arama Kurtarma (TASKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma komando ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da katılımıyla yürütülen çalışmalarda, 60 personel ve 20 vatandaş görev aldı.

Ekipler, dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalar neticesinde köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki dere yatağında Soydaş'ın cansız bedenine ulaştı.

TÜFEKLE VURULMUŞ

Yapılan ilk incelemede Soydaş'ın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Osman Soydaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.