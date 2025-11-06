Çankırı'da Kayıp Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
Son Dakika
3-sayfa

Çankırı'da Kayıp Adam Ölü Bulundu

Çankırı\'da Kayıp Adam Ölü Bulundu
06.11.2025 16:07
Yapraklı ilçesinde kaybolan Osman Soydaş, tüfekle vurulmuş halde dere yatağında bulundu.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde yaşayan Osman Soydaş'tan (30) haber alınamaması üzerine, dün arama çalışması başlatıldı.

DERE YATAĞINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

AFAD, jandarma, Tüm Afetlerde Arama Kurtarma (TASKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma komando ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da katılımıyla yürütülen çalışmalarda, 60 personel ve 20 vatandaş görev aldı.

Ekipler, dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalar neticesinde köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki dere yatağında Soydaş'ın cansız bedenine ulaştı.

Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu

TÜFEKLE VURULMUŞ

Yapılan ilk incelemede Soydaş'ın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Osman Soydaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

