Son Dakika Haberleri: Çankırı'da 'Narko Rehber Farkındalık Semineri'

Çankırı'da 'Narko Rehber Farkındalık Semineri'

1 saat önce

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında "Narko Rehber Farkındalık Semineri" verildi.

Çankırı'da 'Narko Rehber Farkındalık Semineri', System.String[]
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında "Narko Rehber Farkındalık Semineri" verildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Komuta Kontrol ve 112 Acil sağlık hizmet personellerinin katıldığı Uyuşturucuyla Mücadele (UYUMA) Projesi ve Narko Rehber Farkındalık Semineri Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çankırımızın huzurunun devamı için vatandaşlarımızın narkotik suçlara karşı dikkatli ve duyarlı bulunmalarını, şüpheli gördükleri araç ve şahıslar üzerinde bilgi ve görgülerini yasal zorunluluk ve vatandaşlık görevi olarak derhal 155 Polis İmdat hattına bildirmelerini bekliyoruz. Unutmayalım ki ihbarlar başarılarımızın ve halkımızın huzurunun devamını sağlayacaktır" denildi. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:23 Kaynak: İHA

Narkotik, Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, 3. Sayfa
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