Son Dakika Haberleri: Çankırı'daki depremler
Son Dakika Güncel Haber

Çankırı'daki depremler

23 dakika önce

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde dün meydana gelen depremlere Dodurga fayının neden olduğunu, bu fayın en fazla 6,7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirtti.

Çankırı'daki depremler, System.String[]

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde dün meydana gelen depremlere Dodurga fayının neden olduğunu, bu fayın en fazla 6,7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirtti.

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, Çerkeş depremlerine neden olan fayın kimliğini belirlediklerini bildirdi.

Depremleri Ankara'nın kuzeyindeki Dodurga fayının ürettiğine işaret eden Sözbilir, 28 kilometre uzunluğundaki fayın sol yanal doğrultu atımlı yapıda olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Sözbilir, bu fayın 2000 yılında 6,1 büyüklüğünde deprem ürettiğine dikkati çekerek, "Dodurga fayının maksimum üretebileceği depremin büyüklüğü 6,7'dir. Bu nedenle bölgenin sismik açıdan dikkatlice izlenmesi gerekiyor. Depremler bir kaç gün daha sürebilir." ifadelerini kullandı.

Dodurga, Çankırı, Çerkeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Art arda gelen depremlerin ardından vatandaş geceyi sokakta geçirdi
İstanbul için uyarı: Denize yakın ilçelerinde deprem tehlikesi arttı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert cevap İBB Başkanı İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlanan afiş Çankaya'dan kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 14:43:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı'daki depremler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]