Son Dakika Haberleri: Çankırı'nın Kızılırmak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Çankırı'nın Kızılırmak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bayar Soysal kazandı.

Çankırı'nın Kızılırmak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bayar Soysal kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bayar Soysal 764, MHP adayı Bahattin Güler 714, BTP adayı Mehmet Yahya Buğday 49 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:14 Kaynak: AA

Bayar Soysal, AK Parti, Kızılırmak, Çankırı, Güncel
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