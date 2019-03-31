Çankırı'nın Kızılırmak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bayar Soysal kazandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:14 Kaynak: AA
Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı
Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı
Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı
Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi