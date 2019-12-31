Çankırı Valisi Aktaş, kontrol noktalarındaki polislerin yeni yılını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı Valisi Aktaş, kontrol noktalarındaki polislerin yeni yılını kutladı - Son Dakika

Çankırı Valisi Aktaş, kontrol noktalarındaki polislerin yeni yılını kutladı

6 saat önce

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, kontrol noktalarında ziyaret ettiği polislerin ve yolcuların yeni yılını kutladı.

Çankırı Valisi Aktaş, kontrol noktalarındaki polislerin yeni yılını kutladı, System.String[]

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, kontrol noktalarında ziyaret ettiği polislerin ve yolcuların yeni yılını kutladı.

Vali Aktaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek ile yeni yıl öncesi kentin çeşitli bölgelerindeki kontrol noktalarını ziyaret etti.


Güvenlik güçleriyle sohbet eden Aktaş, uygulama kapsamında durdurulan araçlardaki vatandaşlara huzurlu ve mutlu bir yıl diledi.

Vali Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların huzuru için gerçekleştirdikleri uygulamanın sabaha kadar devam edeceğini söyledi. Aktaş "Biz de bu uygulamaya nezaret ediyoruz. Uygulamanın doğru yapılıp yapılmadığını denetliyoruz. Arkadaşlarımız fedakarca halkımız için çalışıyorlar, uykularından feragat ediyorlar, bazen riske giriyorlar. Bütün polis ve jandarma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bütün halkımızın da yeni yılını tebrik ediyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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