Çankırı Yeraltı Tuz Şehri'ne Yoğun İlgi

07.01.2026 11:41
2025 yılında 1,8 milyon ziyaretçi çeken Tuz Şehri, sağlık turizmi ve kültürel etkinliklerle büyüyor.

Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yeraltı Tuz Şehri" diye adlandırılan mağara, 2025 yılında kente en çok ziyaretçi çeken mekan oldu.

Çankırı merkeze yaklaşık 20 kilometre mesafede, 24 bin metrekare kapalı alana sahip mağara, 200 yıllık olduğu değerlendirilen ve bozulmadan korunan eşek, tahnit edilmiş çeşitli hayvanlar ile çok sayıda heykel ve sanat eseriyle merak uyandırıyor.

Çankırı Belediyesi tarafından yapılan tuz festivalleri kapsamında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan mağaranın, yürütülen çalışmalarla sağlık turizminin yanı sıra kültür sanat ve spor faaliyetleri gibi etkinliklere de ev sahipliği yapması planlanıyor.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA muhabirine, ziyaretçi anlamında 2025 yılının güzel geçtiğini söyledi.

Yeraltı Tuz Şehri'nin 2024 yılında ziyaretçi sayısının 1,5 milyonu geçtiğini, her yıl bu sayının arttığını belirten Esen, "Bu yıl yüzde 20 üzerine koyarak 1 milyon 800 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Kış mevsimi olmasına rağmen hala Yeraltı Tuz Şehri'miz açık. İçeride ilave alanlar yapacağız ama ziyaretçilerimizden fırsat bulup da bir türlü imalata geçemedik. İnşallah önümüzdeki yıl daha da artacak." dedi.

Mağaraya ziyaretçilerin genelde çevre illerden geldiğini ancak artık uluslararası ziyaretçilerin de gelmeye başladığını dile getiren Esen, özellikle hafta sonları çok sayıda tur otobüsünün geldiğini aktardı.

Sağlık turizmiyle ilgili çalışma yürütülecek

Yeraltı Tuz Şehri'nin tanıtımı amacıyla geçmiş dönemlerde yapılan çalışmaların büyük katkısı olduğunu vurgulayan Esen, "Turistik Tuz Ekspresi'nin, sağlık alanında yaptığımız çalışmaların çok büyük katkısı oldu. Seneye çok farklı bir tuz mağarası görecek ziyaretçilerimiz, ilave alanlar oluşturacağız." diye konuştu.

Mağaranın önceden 18 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu ancak ilave alanlarla 24 bin metrekareye kadar genişlettiklerini anlatan Esen, şunları kaydetti:

"Sağlık turizmiyle ilgili yaptığımız alanı geliştirerek uluslararası sağlık alanında da Çankırı'mızı sağlık turizmine açmış olacağız. Çok sayıda uluslararası, ulusal tur firmalarıyla da görüşüyoruz. Bazen kabul edemediğimiz ziyaretçilerimiz oluyor, kalabalık halde geliyorlar. İnşallah şehrimizde bu altyapıyı hazırlayarak Çankırı'yı bir turizm şehri haline getireceğiz. 5 yıl önce çalışmalarına başladığımız tuz mağarası, turizm anlamında Çankırı'ya katkısını her yıl artırarak devam ediyor. İlerleyen süreçte bu rakamların çok daha fazla artacağına inanıyorum."

Kaynak: AA

