Son Dakika Haberleri: Canlarını son anda kurtardılar
Son Dakika 3. Sayfa Canlarını son anda kurtardılar - Son Dakika

Canlarını son anda kurtardılar

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün çalıştırmak istediği otomobil alev alev yandı.

Canlarını son anda kurtardılar, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün çalıştırmak istediği otomobil alev alev yandı. İçerisindekiler yanmaktan son anda kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, olay Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Adliye binası karşısında meydana geldi. Sırrı D.'ye ait 16 J 3494 plakalı otomobil çalıştırılmak istenirken bir anda alev aldı. Elektrik kontağı sebebiyle çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede aracı sardı. Sürücü Sırrı D. ve araçta bulunan ailesi kendilerini hemen dışarı attı. Kendi imkanları ile aracı söndüremeyen Sırrı D. durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erdoğan'ın yakında tanıtacağı yerli arabayı Ferrari'nin tasarımcısı tasarladı
Parklardaki zeytinleri toplayıp ihtiyaç sahiplerinin sofrasına yağ olarak ulaştırıyorlar Kuzenini öldürdükten sonra eve gidip, kendisini bıçaklamış İkiye ayrılan otomobilden sağ çıkan sürücü konuştu: Yanıma gelenlere arabanın arkasına nerede diye sordum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 15:48:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canlarını son anda kurtardılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]