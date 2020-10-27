Canlı hayvan pazarı Van Ticaret Borsasına devredildi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen protokolle Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan canlı hayvan pazarı, 20 yıllığına Van Ticaret Borsasına devredildi.

İpekyolu ilçesinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı bölgenin en büyük canlı hayvan pazarı, düzenlenen protokolle Van Ticaret Borsasına devredildi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Van Ticaret Borsası Başkanı Naif Süer ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla belediyede düzenlenen protokol imzalandı.

Devir törenin ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, pazarın işletmesinde Van Ticaret Borsasına gereken desteği vereceklerini ifade etti. Vali Mehmet Emin Bilmez, pazarı bu yıl içerisinde tamamıyla yenilediklerini ve modern bir görünüme sahip olduğunu belirterek, yönetim aşamasında da takipte olacaklarını vurguladı.

Van Ticaret Borsası Başkanı Naif Süer ise Van Büyükşehir Belediyesinin hayvan pazarı civarında kaçak et kesimine müsaade etmediği gibi kendilerinin de aynı kararlılıkla yönetimi sürdüreceklerini söyledi.

Protokol töreni tarafların imzası ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - VAN