CANLI YAYIN DUYURUSU

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1 saat önce

Wolfsburg maçının ardından sarı lacivertli futbolcu Vedat Muriç'in açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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Wolfsburg maçının ardından sarı lacivertli futbolcu Vedat Muriç'in açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


Vedat Muriç, Wolfsburg, DHA, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:36 Kaynak: DHA
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