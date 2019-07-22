CANLI YAYIN DUYURUSU

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1 saat önce
Wolfsburg maçının ardından sarı lacivertli futbolcu Vedat Muriç'in açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Wolfsburg Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:36 Kaynak: DHA
maçının ardından sarı lacivertli futbolcu Vedat Muriç
'in açıklamalarını DHA
olarak CANLI yayınlamaktayız.
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