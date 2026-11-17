Canlı yayın sırasında iki konuğun birbirine yumruk attığı ve boğazına sarıldığı kavga, ekran başındakileri şoke etti.

Görüntülerde gazeteci Boris Muradyan ile siyasi yorumcu Harutyun Mkrtchyan'ın, Ermenistan'da yayınlanan bir televizyon programında yaşanan sert tartışmanın ardından birbirine girdiği görülüyor.

Pazar akşamı devlet televizyonunda canlı yayınlanan The Great Debate programındaki tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü.

Romanya merkezli Ziarul de Ia?i'nin haberine göre kavga, Mkrtchyan'ın Muradyan'ı eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'a cinsel hizmet sunmakla suçlamasının ardından başladı.

Mkrtchyan ayrıca Muradyan'ın siyasi duruşunu ve bağlantılarını sorgulayarak kendisini "siyasi fahişe" olarak nitelendirdi.

İki isim önce birbirlerine ağır hakaretler ve küfürler savurdu. Ardından oturdukları masalardan kalkarak birbirlerine saldırdı.

Görüntülerde programın sunucusunun kavgayı durdurmak için çaresizce araya girmeye çalıştığı görülüyor. Ancak olayların büyümesi üzerine yapım ekibi iki ismi stüdyodan çıkarmak zorunda kaldı.

Yaşanan olay, Ermenistan Televizyon ve Radyo Komisyonu'nun da tepkisini çekti. Komisyon, hakaretlerin ve şiddet görüntülerinin herhangi bir düzenleme yapılmadan canlı yayında ekrana gelmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Bu olay, canlı yayın sırasında yaşanan ilk kavga değil.

Geçtiğimiz yaz Dünya Kupası'nda görev yapan bir muhabir, canlı yayında arkasında çıkan kavga nedeniyle yayınını yarıda kesmek zorunda kalmıştı.

Fox Sports Mexico muhabiri Carlos Hernandez, Meksika'nın Güney Afrika karşısındaki açılış galibiyetinin ardından Azteca Stadyumu önünde canlı yayın yapıyordu.

Maç sonrası değerlendirmelerini aktaran Hernandez'in birkaç metre arkasında iki kişi aniden birbirine yumruk atmaya başladı.

Meksika forması giyen bir kişinin de kavgaya dahil olduğu görülürken Hernandez, kameraya konuşmayı sürdürdü.

Ancak yumrukların havada uçuşmaya başlaması üzerine yapım ekibi yayını hızla keserek stüdyoya döndü.

Canlı yayında yaşanan kavga, stüdyodaki sunucuları da şaşkına çevirdi.

Geçtiğimiz ay yaşanan başka bir canlı yayın kazasında ise öfkeli bir televizyon sunucusu, kendisine yaklaşan drone'u tekmeleyerek yanlışlıkla bir modelin yüzüne çarptırmıştı.

Sunucu Ernesto Chavana, kendisine yakın uçmaya devam eden drone'a sinirlenerek tekme attı. Ancak kontrolsüz şekilde savrulan cihaz, çevresinde duran kadınlardan biri olan Isabella Rojas'ın yüzüne isabet etti.

Meksika'da yayınlanan Es Show de Monterrey adlı komedi programında La Colombiana lakabıyla tanınan Rojas, olayın ardından büyük acı yaşadı ve stüdyodan çıkarılarak tedaviye götürüldü.

Genç modelin dudağı kanarken kuliste çekilen fotoğraflarda ağzının kana bulandığı görüldü.

Görüntülerde Ernesto Chavana'nın mikrofonla programı sunduğu sırada alçaktan uçan drone'un kendisine yaklaştığı görülüyor.

Birkaç saniye havada kalan cihaza doğru koşan sunucu, sağ ayağıyla sert bir tekme savurarak drone'u stüdyonun diğer tarafına gönderdi.

Ancak cihaz doğrudan Rojas'ın yüzüne çarptı. Olayı fark eden stüdyodakiler büyük şaşkınlık yaşadı.

Chavana daha sonra modelden özür diledi. Ancak talihsiz olayın ardından yeni ayakkabılarını suçlamaya çalışması da dikkat çekti.