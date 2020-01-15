Cannes Film Festivali'nde bir ilk - Son Dakika
Son Dakika Magazin Cannes Film Festivali'nde bir ilk - Son Dakika Magazin

Cannes Film Festivali'nde bir ilk

6 saat önce

Spike Lee, jüri başkanı seçilmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Yaşadığım bu hayatta, en büyük nimetlerim beklenmedik bir şekilde geldi.

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Spike Lee, jüri başkanı seçilmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Yaşadığım bu hayatta, en büyük nimetlerim beklenmedik bir şekilde geldi. 2020'de Cannes Jüri Başkanı olma fırsatına sahip olduğum çağrıyı aldığımda, şoke oldum, mutlu oldum, şaşırdım ve gururlandım. Bana göre Cannes Film Festivali, dünyanın en önemli film festivali olmanın yanı sıra film kariyerim üzerinde de büyük bir etkisi oldu. Cannes'nın dünya sinemasında kim olduğumun gidişatını değiştirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim."


Lee başkanlığındaki jüri, festivalin uluslararası yarışma bölümünde Altın Palmiye için yarışacak filmler arasında değerlendirme yapacak.

Spike, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:32 
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