Canpolat halkla iç içe olmaya devam ediyor - Son Dakika

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Veysel Karani ve Paşabağı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Canpolat, ilgili müdürlüklere gerekli talimatları verdi.

Mahallelerde başlatılan yol bakım onarım ve yama çalışmalarını yerinde denetleyen Canpolat, "Veysel Karani Mahallemizdeyiz. Fen İşlerine bağlı ekiplerimiz mahalle içerisinde kırılmış, dökülmüş, yama yapılması gereken yerler ile ilgili çalışma başlatmış durumda. Yapılan tüm işlemlerin ardından ekiplerimiz asfaltlama işlemlerini yapıyor. Muhtar ve esnaflarımızla birlikte mahallemizdeki birçok yeri inceledik. Burada Haliliye Belediyesi sorumluluk sahasında olan alanlarda çalışmalar başlatıyoruz. Ben mahalle muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize de ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA