Son Dakika Haberleri: Çapa Tıp Fakültesinden çalınan ambulans bulundu: 2 gözaltı
Son Dakika Güncel Çapa Tıp Fakültesinden çalınan ambulans bulundu: 2 gözaltı

Çapa Tıp Fakültesinden çalınan ambulans bulundu: 2 gözaltı

8 dakika önce

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden çalınan ambulans, Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda bulundu.

Çapa Tıp Fakültesinden çalınan ambulans bulundu: 2 gözaltı, System.String[]

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden çalınan ambulans, Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda bulundu. Ambulans çevresinde birilerinin olduğunu gören polis ekipleri şahısları durdurmak için havaya ateş açtı. Olayla ilgi 2 kişi gözaltına alındı.

Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda hastaneye ait olan ambulans çalınmıştı. Polis ekipleri ambulansı bulmak için çalışma başlatmıştı. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, çalınan ambulansın Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda görüldüğüne yönelik ihbar aldı. Vatandaş ihbarını değerlendiren ekipler arama çalışmalarını ormanlık alanda yoğunlaştırdı. Yapılan aramalarda ambulans ormanlık alanda bulundu. Ambulans çevresinde birilerinin olduğunu gören polis ekipleri şahısları durdurmak için havaya 3 el ateş açtı. Olayla ilgi 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

(Selim Bayraktar - Serdar Ünal/İHA)

İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Göktürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Fiat Chrysler ile PSA birleşme görüşmeleri yapıyor Danışmanlarına yer tutturamayan AK Partili vekiller, grup toplantısına erken gitti Deutsche Bank, üçüncü çeyrekte 832 milyon euro zarar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 16:53:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çapa Tıp Fakültesinden çalınan ambulans bulundu: 2 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]