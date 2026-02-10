Caparov'dan Güvenlikte Revizyon

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkenin istihbarat ve sınır güvenliğinden sorumlu Milli Güvenlik Devlet Komitesi yapısında kapsamlı bir revizyon yaptı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Caparov, "Bakanlar Kurulunun Yapısı ve Bileşimi Hakkındaki Kararname"de değişiklik yaparak bazı birimleri komite bünyesinden ayırdı.

Yeni düzenlemeyle Milli Güvenlik Devlet Komitesi bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Sınır Hizmetleri ile cumhurbaşkanı ve devlet tesislerini korumakla yükümlü Devlet Güvenlik Hizmetleri, komite yapısından çıkarılarak müstakil kurumlar haline getirildi.

Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlanan Devlet Güvenlik Hizmetleri'nin başkan ve yardımcılarının atama ve görevden alma yetkisi de doğrudan Cumhurbaşkanı Caparov'a devredildi.

Bu kapsamda Devlet Sınır Hizmetleri Başkanlığı görevine Abdikarim Alimbayev getirildi.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkan Yardımcıları değişti

Cumhurbaşkanı Caparov, 10 Şubat itibarıyla Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev'i görevden alarak yerine Cumgalbek Şabdanbekov'u atadı.

Caparov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkan Birinci Yardımcılığı görevine Rüstem Mamasadıkov'u, İkinci Yardımcılığı görevine Alişer Erbayev'i ve Üçüncü Yardımcılık ve Siber Güvenlik Koordinasyon Merkezi Direktörlüğü görevine de Uranbek Şadıbekov'u getirdi.

Taşiyev, henüz açıklama yapmadı

Caparov'un en yakın siyasi müttefiki olarak bilinen ve ülkede oldukça etkili bir figür olan Taşiyev'in görevden alınması, kamuoyunda sürpriz olarak değerlendirildi.

Taşiyev, görevinden alınmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı ve yurt içinde olup olmadığı bilinmiyor.

Ülkedeki seçim takvimine göre, gelecek yılın başında cumhurbaşkanı seçiminin yapılması planlanıyor.