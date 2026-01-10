Cape Town Jazzathon Başladı

CAPE TOWN, 10 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki V&A Waterfront'da düzenlenen Cape Town Jazzathon konserinde sahne alan bir müzik grubu, 9 Ocak 2026.
1997 yılına uzanan geçmişiyle Güney Afrika'da her yıl düzenlenen ikonik müzik festivali Cape Town Jazzathon, cuma günü başkent Cape Town'da başladı. (Fotoğraf: Xabiso Mkhabela/Xinhua)
