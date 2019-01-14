Son Dakika Haberleri: Capitaland Ascendas Singbridge'e 4.4 Milyar Dolarlık Teklif Veriyor

Capitaland Ascendas Singbridge'e 4.4 Milyar Dolarlık Teklif Veriyor

1 saat önce

– Singapur gayrimenkul devi CapitaLand'in, Ascendas-Singbridge firmasını satın almak için Temasek Holding'e 4.4 milyar dolarlık bir teklif yapmaya hazırlandığı duyuruldu.

Capitaland Ascendas Singbridge'e 4.4 Milyar Dolarlık Teklif Veriyor, System.String[]
Singapur gayrimenkul devi CapitaLand'in, Ascendas-Singbridge firmasını satın almak için Temasek Holding'e 4.4 milyar dolarlık bir teklif yapmaya hazırlandığı duyuruldu.

Nikkei Asian Review'in haberine göre, satın alma gerçekleşirse, CapitaLand dünyanın en büyük 10 emlak fonu yönetimi şirketi arasına girerken, Asya pazarının lideri konumuna gelecek.

CapitaLand CEO'Su Chee Koon, "Küresel bir şirket olsak da ana etki alanımız Singapur ve Çin. Bu satın alma bize Hindistan gibi kilit pazarlarda önemli bir pay sağlayacaktır" dedi.

Haberde, CapitaLand'in satın alma işlemi için hisse satmayacağı ve yüksek düzeyde borçlanmanın geçici olacağı varsayıldığı için şirketin operasyonlarını etkilemeyeceği belirtilirken, satınlma CapitaLand'in azınlık hissedarlarınca Haziran ayı sonuna kadar oylanacağı duyuruldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:49 Kaynak: DHA

Singapur, Ekonomi
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