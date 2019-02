Çapraz "Canciğer" Kardeşler

SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye'de organ bağışının yetersiz olması nedeniyle böbrek ve karaciğer yetmezliği bulunan kişiler çoğu zaman canlı donörden yapılan nakiller ile sağlığına kavuşurken ailesinde uygun vericisi olmayan hastalar için "çapraz" nakiller gündeme geliyor.



Yakınlarının verici olamadığı iki karaciğer hastası da Türkiye'de nadiren yapılan "çapraz" karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu.



Kastamonu'da yaşayan Servet Teker'e 27 yıl önce "wilson" (Karaciğer ve beyinde aşırı miktarda bakır depolanmasına yol açan kalıtsal hastalık) teşhisi konuldu.



Yıllarca ilaç tedavisi gören Teker, 1,5 yıl önce tanıştığı Melike Teker'e ilk görüşte aşık olup evlendi. 7 ay önce rahatsızlanan Servet Teker'in hastaneye kaldırılması, çiftin mutluluğunu gölgeledi.



Kastamonu'dan İzmir'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Teker'in yaşaması için acil karaciğer nakli olması gerektiği bildirildi. Nakil için önceden gönüllü olan yakınları vazgeçince Servet Teker'in eşi Melike Teker nakil için arayışa girdi. Kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle eşine karaciğerini veremeyen Teker'e güzel haber İstanbul'daki İstinye Üniversitesi Hastanesinden geldi.



Teker'i arayan hastanenin organ nakli koordinatörü Ayşe Özkan, İstanbul'da karaciğer nakli bekleyen Asiye Seyrek ile vericilik için gönüllü olan kızı Tuba Saldız arasında kan uyuşmazlığı olduğunu ancak kendileriyle çapraz nakil yapılabileceğini anlattı.



Tuba Saldız'ın Servet Teker, Melike Teker'in de Asiye Seyrek için verici olabileceğini bildiren Özkan, her iki taraftan da olumlu cevap alınca derhal harekete geçti.



Hastanede bir araya gelen donör adayı ve hastaların son tetkiklerden de olumlu sonuçlar çıktı.



Türkiye'de nadir yapılan çapraz karaciğer nakli için Teker çifti ve anne kız aynı anda ameliyata alındı. Hastanenin Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan yönetiminde 5 cerrahın katıldığı operasyon 10 saat sürdü. Servet Teker, Tuba Saldız'dan, Tuba Saldız'ın annesi Asiye Seyrek ise Servet Teker'in eşi Melike Teker'den alınan karaciğer dokusuyla hayata tutundu.



Sağlıklarına kavuşan hastalar ve vericiler, taburcu edildi.



"Onun sevgisi benim iyileşmemi sağladı"



Servet Teker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalık süresince karaciğeri dokusunu vermek için gönüllü olan en yakın akrabalarının, nakil kararı verilince vazgeçtiğini ve bu durumun üzüntüsünü yaşadığını söyledi.



Eşinin ise hastalığını bile bile kendisiyle evlendiğini belirten Teker, şöyle konuştu:



"Eşim, nakil kararı verilince hiç düşünmeden gönüllü oldu. 7 ay süreyle hastanede yatılı tedavi gördüm, eşim sandalye üzerinde uyudu. Çapraz nakil için günlerce araştırma yaptı, her hastaneyi tek tek aradı, dosyalarımızı gönderdi. Eşime minnettarım. Bizimkisi gerçekten bir aşk hikayesi. Onun sevgisi benim iyileşmemi sağladı. Bu yaşıma kadar onun yanındayken yaşadığım mutluluğu hiç yaşamamıştım. Kötü zamanımda bana can verdi. Narkozdayken bile eşimi görmek istediğimi söylemişim."



Teker, doktoru Ayhan Dinçkan ve çapraz nakli kabul eden diğer aileye de teşekkür etti.



Melike Teker ise birbirlerine duydukları sevgi sayesinde eşinin hayata tutunduğunu vurgulayarak, "Onu hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Son nefesime kadar da bırakmayacağım. İnşallah bundan sonra her şey bizim için çok güzel olur. Şimdi en büyük hayalimiz bir çocuk sahibi olmak." diye konuştu.



Asiye Seyrek ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Zor günler geçirdiklerini aktaran Seyrek, "Kızıma ve Teker ailesine de teşekkür ediyorum. Bu şekilde çapraz karaciğer nakliyle hayata tutunacağım hiç aklıma gelmezdi." dedi.



Seyrek'in kızı Tuba Saldız ise annesine karaciğerini veremese de başkasını karaciğerinin nakledilmesine vesile olduğunu kaydetti. Saldız, organ naklinin hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.



"Çapraz nakil canlı vericili nakli artırmanın en güzel yolu"



İstinye Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, çapraz organ naklinin genelde kan grubu uyumu olmayan böbrek nakilleri için kullanılan bir yöntem olduğunu söyledi. Dinçkan, çapraz naklin, hem etik hem de yasal olması açısından canlı vericili nakillerin en önemli yöntemlerinden olduğunu kaydetti.



Çapraz karaciğer naklinin ise Türkiye'de çok nadir yapıldığına işaret eden Dinçkan, şunları söyledi:



"Çapraz nakilde vericilerin kan uyumları, karaciğer kapasiteleri, damarsal ve safra yolu riskleri eşit olmalı. Kendi alıcısına donör olmanın zor olduğu bu sistemde çapraz donör bulmak çok zor. Bu bir koordinasyon başarısı. İki karaciğer alıcısı ve vericiyi aynı anda ameliyata aldık. Sabah 08.00'de başladık akşam 18.00'de bitti. Çapraz nakil canlı vericili nakli artırmanın en güzel yollarından birisi. Nakil olma umutları azalmış iki hasta, çapraz nakille hayata adeta yeniden 'merhaba' dedi. İki hastanın da sağlık durumu iyi. Taburcu ettik."

