Caracas'ta Maduro İçin Özgürlük Çağrıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Caracas'ta Maduro İçin Özgürlük Çağrıları

27.01.2026 07:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, Maduro'nun serbest bırakılması için afişler asıldı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta cadde, sokak ve meydanlara asılan afişlerde, Devlet Başkanı Nicolas Maduro için özgürlük çağrıları yer alıyor.

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores'i hedef alan askeri müdahalesinin Venezuela'daki yankıları devam ediyor.

Caracas'taki tarihi Simon Bolivar Meydanı (Plaza Bolivar de Caracas) başta olmak üzere ana caddeler, sokaklar ve bazı devlet binalarına asılan afişlerde, "Maduro'ya özgürlük", "Kaçırılışlarının 25. günü" ve "Devlet Başkanı Maduro" ifadeleri yer alıyor.

Caracas'ın muhtelif yerlerinde devletin inşa ettiği sosyal konutlarda oturanların da pencerelerine, Maduro'nun serbest bırakılması için yazılar astığı görüldü.

Kamu binalarının olduğu yerlerde askerlerin yoğun güvenlik önlemleri devam ederken, kentin farklı noktalarında ise polis devriye atıyor.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA

Venezuela, Güvenlik, Caracas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Caracas'ta Maduro İçin Özgürlük Çağrıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de bazı NBA maçlarına “kar fırtınası“ ertelemesi ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
Taraftarlar ’’Olur mu öyle şey’’ diyor Noa Lang’ın sözleşmesinde görülmemiş madde Taraftarlar ''Olur mu öyle şey'' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde
Çerkezköy’de ilaç fabrikasında patlama Çerkezköy'de ilaç fabrikasında patlama
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

07:41
Paris Saint-Germain, Barcelona’dan 18 yaşındaki Dro Fernandez’i transfer etti
Paris Saint-Germain, Barcelona'dan 18 yaşındaki Dro Fernandez'i transfer etti
07:25
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
05:16
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino’nun görevine son verildi
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildi
02:16
Anlaşmaya yanaşmadılar, bedeli ağır oldu Trump o ülkeye cezayı kesti
Anlaşmaya yanaşmadılar, bedeli ağır oldu! Trump o ülkeye cezayı kesti
01:26
İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 6 bin 126’ya yükseldi
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 6 bin 126'ya yükseldi
22:50
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 07:49:36. #7.11#
SON DAKİKA: Caracas'ta Maduro İçin Özgürlük Çağrıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.