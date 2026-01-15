Caretta Caretta 'Atlas' 4.956 km Yol Katetti - Son Dakika
Caretta Caretta 'Atlas' 4.956 km Yol Katetti

15.01.2026 16:49
'Atlas', yaralı olarak bulunduğu Muğla'dan denize bırakıldı ve 2 milyon kişi tarafından izlendi.

MUĞLA'da yaralı bulunup, sol arka yüzgeci ampute edildikten sonra uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan caretta caretta 'Atlas', 5 ayda 4 bin 956 kilometre yol katetti. 'Atlas'ın rotasını gösteren harita 2 milyon kişi tarafından görüntülenip, izlendi.

Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerindeki araştırmalarını sürdürüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar da merkezde tedavi edilerek, tekrar doğal yaşam alanları olan denize bırakılıyor.

45-50 YAŞLARINDA

2025'te yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına 'Atlas' adı verildi. 45-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve sol arka yüzgeci ampute edilen deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, 9 Ağustos 2025'te İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. Geçen sürede Tunus Gabes Körfezi açıklarına ulaşarak 4 bin 956 kilometre yol kateden 'Atlas'ın rotasını gösteren harita 2 milyon kişi tarafından görüntülenip, izlendi.

DEKAMER'DEN AÇIKLAMA

DEKAMER'den yapılan açıklamada, "'Atlas' adlı deniz kaplumbağamıza ait uydu izleme verileri, kaplumbağamızın denizel alanları nasıl kullandığını ve Akdeniz içindeki hareketliliğini ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor. İzleme süresi boyunca Atlas, yaklaşık 4 bin 956 kilometre mesafe katetti. Güzergah incelendiğinde, Türkiye kıyılarından ayrılarak Girit Adası ve Girit Denizi üzerinden Orta Akdeniz'e yöneldiği; ardından Libya kıyı şeridi boyunca batıya doğru ilerlediği görülmektedir. Uydu verilerinin son kaydına göre Atlas, Tunus Gabes Körfezi civarında konumlanmıştır. Bu tür uydu izleme çalışmaları, deniz kaplumbağalarının göç rotalarını, beslenme ve yaşam alanlarını daha iyi anlamamıza olanak tanırken, denizel alanların korunmasına yönelik bilimsel çalışmalara da önemli veri sağlamaktadır" denildi.

Kaynak: DHA

