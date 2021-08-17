Üye Girişi
Caretta carettalara ev sahipliği yapan İztuzu Sahili'nde yuva sayısı 728'e ulaştı - Son Dakika

Caretta carettalara ev sahipliği yapan İztuzu Sahili'nde yuva sayısı 728'e ulaştı

17.08.2021 11:33

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Kumsalı'nda yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma süreçleri sürüyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Kumsalı'nda yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma süreçleri sürüyor.

Dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya bulunan canlılar arasında yer alan caretta carettaların mayıs ve haziranda başlayan yumurtlama döneminin ardından yumurtalarından çıkan yavrular suyla buluşuyor.

İki aylık kuluçka dönemini tamamlayan yavru caretta carettalar, denize doğru yola çıkarken, başarılı olamayan yavrulara ise Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde (DEKAMER) görev yapan gönüllü doğaseverler yardımcı oluyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında korumaya alınan yuvalar, DEKAMER görevlilerince kontrol ediliyor.

Denize ulaşamayan yavrular, bir gün merkezde bekletildikten sonra güneşin batmasıyla denize bırakılıyor.

"Şu ana kadar 15 bin yavru, mavi sularla buluştu"

DEKAMER Proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, İztuzu Kumsalı'nın deniz kaplumbağalarının en iyi üreme sahalarından olduğunu söyledi.

Bölgede yuvalama ve yavru çıkışlarının devam ettiğini belirten Kaska, son 10 yıldaki yuva sayısı artışının 30 yıl önce başlatılan koruma ve izleme çalışmalarının başarılı olmasından kaynaklandığını kaydetti.

Kaska, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün destekleriyle İztuzu Kumsalı'nda yuva koruma ve izleme çalışmalarının yürütüldüğünü aktararak, "Şu anki yuva sayısı 728'e ulaştı. Yaklaşık 250 yuvadan yavru çıkışı tamamlanmış durumda. Şu an itibarıyla 15 bin yavru denize gönderildi. Yavru çıkışlarının ağustos sonuna, hatta eylül ortalarına kadar devam edeceğini biliyoruz. Öyle tahmin ediyorum ki şu anki sayılar aynı şekilde devam ederse sezon sonuna 30 bini aşan yavrunun denize ulaşmış olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Son 10 yılda İztuzu Kumsalı'nda genel olarak bir artış olduğunu vurgulayan Kaska, bu yıl yine en yüksek sayılardan birine ulaştıklarını ifade etti.

Yumurtadan çıkan yavruların zarar görmemesi için kumsalda nöbet tuttuklarını anımsatan Kaska, sahili kullananların bugünlerde daha duyarlı olmalarını istedi.

Caretta carettalara ev sahipliği yapan İztuzu Sahili'nde yuva sayısı 728'e ulaştı
Caretta carettalara ev sahipliği yapan İztuzu Sahili'nde yuva sayısı 728'e ulaştı
Caretta carettalara ev sahipliği yapan İztuzu Sahili'nde yuva sayısı 728'e ulaştı
Caretta carettalara ev sahipliği yapan İztuzu Sahili'nde yuva sayısı 728'e ulaştı
Caretta carettalara ev sahipliği yapan İztuzu Sahili'nde yuva sayısı 728'e ulaştı

Rehabilitasyon, Ortaca, Mayıs, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Caretta carettalara ev sahipliği yapan İztuzu Sahili'nde yuva sayısı 728'e ulaştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den farklı Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli 12:21 Rıdvan Dilmen'den farklı Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi 12:10 Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi Esenyurt'ta ailesine bıçak çeken şahsı, komşuları sokak ortasında dövdü 11:56 Esenyurt'ta ailesine bıçak çeken şahsı, komşuları sokak ortasında dövdü
Kötü kokuya dayanamayan komşular ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular 11:42 Kötü kokuya dayanamayan komşular ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı 11:42 Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı 11:14 Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı
ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi 10:40 ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti 09:31 Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti

Son Dakika Haberleri
12:22 4. kattaki evinin balkonundan düşen genç kadın, 7 gün sonra hayatını kaybetti
12:21 Rıdvan Dilmen'den farklı Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli
12:20 Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı
12:09 Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi
12:07 Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı
11:42 Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı
11:41 Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu
11:36 Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık
11:21 Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Galatasaraylı oyuncu Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde
11:20 Dünyanın gündemine oturan CNN muhabiri ilk kez konuştu: Taliban'dan önce de başörtüsü takardım
4. kattaki evinin balkonundan düşen genç kadın, 7 gün sonra hayatını kaybetti 4. kattaki evinin balkonundan düşen genç kadın, 7 gün sonra hayatını kaybetti         
12:23
Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı         
12:20
Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı         
12:07
4. doz aşı yaptıracaklara profesörden kritik uyarı: Yaptırdıktan sonra 35 dakika bekleyin 4. doz aşı yaptıracaklara profesörden kritik uyarı: Yaptırdıktan sonra 35 dakika bekleyin         
11:54
Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu         
11:42
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık         
11:37
Cani koca önce eşini öldürüp, sonra arkadaşına kahve içmeye gitti! İfadesinde ''Onu canımdan çok seviyordum'' dedi Cani koca önce eşini öldürüp, sonra arkadaşına kahve içmeye gitti! İfadesinde ''Onu canımdan çok seviyordum'' dedi         
11:10
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı         
10:10
Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı         
09:29
Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı         
08:42
Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu         
08:00
16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
07:58
Billur Kalkavan'a Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi         
22:09
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor         
20:57
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı         
17:55
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz         
17:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 12:27:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Caretta carettalara ev sahipliği yapan İztuzu Sahili'nde yuva sayısı 728'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement