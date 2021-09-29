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Cargill Türkiye'ye "Düşük Karbon Kahramanı" ödülü - Son Dakika

Cargill Türkiye'ye "Düşük Karbon Kahramanı" ödülü

29.09.2021 16:25
Cargill Türkiye'ye

Cargill Türkiye, bitkisel trafo yağıyla 7. İstanbul Karbon E-Zirvesi'nde "Düşük Karbon Kahramanı" ödülüne layık görüldü.

Cargill Türkiye, bitkisel trafo yağıyla 7. İstanbul Karbon E-Zirvesi'nde "Düşük Karbon Kahramanı" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından düzenlenen zirve, "İklim Dirençli Türkiye için Yeşil Toparlanma: Atık ve Enerji Yönetiminin Rolü" temasıyla gerçekleşti.

Üst düzey devlet görevlileri, akademisyenler ve özel sektörden katılımcıları buluşturan zirve kapsamında, karbon ayak izine duyarlı ekonomiyi destekleyen ürün ve programlara "Düşük Karbon Kahramanı" ödülleri verildi.

Cargill Türkiye'nin ürettiği, ilk ve tek yerli bitkisel trafo yağı FR3, "Sürdürülebilir Ürün" kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu. Yüzde 98 yenilenebilir bitkisel yağlardan üretilen FR3, trafo üretiminde yaygın olarak kullanılan petrol bazlı mineral yağlara kıyasla çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.

"İklim krizi yeşil çözümlere olan ilgiyi artırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Murat Tarakçıoğlu, "Global ölçekteki mutlak operasyonel emisyonlarımızı 2025 yılına kadar yüzde 10 azaltmayı taahhüt ediyoruz. Aldığımız bu ödül bizim için iklim taahhüdümüzü gerçekleştirmek üzere attığımız adımların takdir edilmesi anlamını taşıyor. Türkiye'deki yatırımlarımıza devam ederek poliüretan köpük, boya, inşaat ve asfalt gibi pek çok alanda kullanılan petrol türevi ara ürünlere, bitkisel bazlı alternatifler geliştirip portföyümüzü genişleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyanın en büyük trafo üreticilerinden biri konumunda olduğuna işaret eden Tarakçıoğlu, "Bu nedenle trafolar için kritik bir bileşenin burada yerli kaynaklarla üretilmesi, trafo üreticilerinin yurt dışında daha güçlü rekabet edebilmesine destek oluyor. Öte yandan, iklim krizi yeşil çözümlere olan ilgiyi artırıyor. Bitkisel bazlı trafo yağımız, yenilenebilir kaynaklarla elde edilen, sürdürülebilir ve düşük karbonlu ürünlerin kullanıldığı yeni bir döneme öncülük edebileceğimizi kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Cargill'in enerji sektöründe kullanılan eski teknolojiye karşılık bitkisel bazlı çözümler geliştirme stratejisinin bir ürünü olan FR3 trafo yağı, trafolarda izolasyon ve soğutma amacıyla kullanılıyor. Uzun yıllardır trafolarda yaygın olarak kullanılan yenilenemeyen petrol bazlı yağ ise kolayca yanabilir ve çevreye zarar verebilir olarak biliniyor.

Petrol bazlı yağlara kıyasla yüzde 98 daha az karbon ayak izine sahip olan FR3 trafo yağı, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir örnek teşkil ediyor. Aynı zamanda 360ºC'lik tutuşma sıcaklığı, mineral yağların iki katından daha fazla olduğu için yangın riskini ortadan kaldırıyor.

FR3 trafo yağının performansı ve güvenilirliği, 30 yılı aşkın bir süredir dünya çapında 2,5 milyondan fazla trafoda kullanılarak test edildi ve onaylandı. Ayrıca, yenilenebilir bitkilerden elde edildiği için doğada kolayca çözünebiliyor. Mineral yağa kıyasla daha yüksek performans sunarak trafoların kullanım ömrünü ve kapasitesini artırıyor. Kalabalık şehirlerde kullanılan trafoların yağı, bitkisel yağ ile değiştirildiğinde trafo daha yüksek elektrik tüketimini karşılayabiliyor.

Cargill, Türkiye, Karbon, Trafo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cargill Türkiye'ye 'Düşük Karbon Kahramanı' ödülü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cargill Türkiye'ye "Düşük Karbon Kahramanı" ödülü - Son Dakika
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