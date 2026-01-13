Cari Açık Tarihsel Ortalamanın Altında

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam ettiğini belirterek, "Cari işlemler açığının milli gelire oranının 2025'te Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Bolat, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Kasım 2025 dönemi ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kasım 2025'te cari işlemler hesabının 4 milyar dolar açık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının ise 2,1 milyar dolar fazla verdiğini vurgulayan Bolat, 2025 yılının 11 ayında cari işlemler açığının 18,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bolat, yıllıklandırılmış cari işlemler açığının Kasım 2025'te 23,2 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının söz konusu ayda yüzde 4 artışla, 392,6 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye çıktığını kaydetti.

Hizmet ihracatının güçlü seyrini devam ettirerek Kasım 2025'te yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 122,1 milyar dolara ulaştığına işaret eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Seyahat gelirleri Kasım 2025'te yıllıklandırılmış bazda 59,4 milyar dolar, taşımacılık gelirleri ise 42,3 milyar dolar oldu. Küresel ekonomide dış ticaret ortaklarımızdaki zayıf talep şartlarına, ticaret gerilimlerine ve bölgesel risklere rağmen Türkiye ekonomisi dış finansman ihtiyacını azaltan, makroekonomik istikrarı güçlendiren bir görünüm ortaya koymaktadır."

Bolat, cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmelerle Türkiye'nin kredi risk priminin (CDS) Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviye olan 203,98 baz puana kadar gerilediğini aktararak, şöyle devam etti:

"CDS'deki bu güçlü iyileşme, finansal istikrarı pekiştirmekte ve dezenflasyon sürecine katkı sağlamaktadır. Küresel konjonktürde izlenen risk ve belirsizliklere, artan korumacı politikalar nedeniyle zayıf seyreden talebe rağmen hem mal hem de hizmet ihracatımız artışını sürdürmekte rekor tazelemeye devam etmektedir. Bu olumlu gelişmeler ile cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam ediyor. Cari işlemler açığının milli gelire oranının 2025'te OVP kapsamında yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz."

Dengelenme, yapısal reformlara elverişli zemin oluşturuyor

Cari işlemler hesabında izlenen dengelenmenin, uygulanan bütüncül ve kararlı ekonomi politikalarının sonucu olarak makroekonomik istikrarı güçlendirdiğini belirten Bolat, bu durumun aynı zamanda fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedefleriyle uyumlu şekilde yapısal reformların hayata geçirilmesi için elverişli bir zemin oluşturduğunu bildirdi.

Bolat, küresel ekonomideki dönüşümlere de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde bir taraftan üreticilerimizi haksız ithalat baskısına karşı korumaya devam edecek, diğer taraftan küresel ekonomideki dönüşümleri de dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretteki konumunu sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmeye yönelik politikaları uygulamayı sürdüreceğiz."