Cari Açık Tarihsel Ortalamanın Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Cari Açık Tarihsel Ortalamanın Altında

13.01.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bolat, cari işlemler açığının 2025'te milli gelire oranının %1,4 olacağını açıkladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam etmekte olup, 2025 yılında milli gelire oranının Orta Vadeli Program (OVP 2026-2028) kapsamında yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Kasım ayında cari işlemler hesabı 4 milyar dolar açık verirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2,1 milyar dolar fazla verildi. 2025'in ilk 11 ayında cari işlemler açığı toplamda 18,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış 12 aylık cari işlemler açığı, 2025 Kasım sonunda 23,2 milyar dolar olmuştur. Yıllıklandırılmış mal ihracatımız yüzde 3,5 artışla 270,4 milyar dolar ve hizmet ihracatımız yüzde 5,1 artışla 122,1 milyar dolara yükselmiştir. Kasım 2025 itibarıyla, yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı yüzde 4 oranında artışla, 392,6 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye yükselmiştir. Hizmet ihracatı güçlü seyrini devam ettirerek, 2025 yılı Kasım ayında yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 122,1 milyar dolara ulaşmıştır. Seyahat gelirlerimiz 2025 yılı Kasım ayında yıllıklandırılmış bazda 59,4 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 42,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

'İHRACATIMIZ REKOR TAZELEMEYE DEVAM EDİYOR'

Cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmelerle birlikte ülke risk priminin, Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviye olan 203,98 baz puana kadar gerilediğini vurgulayan Bakan Bolat, "Risk primindeki bu güçlü iyileşme, finansal istikrarı pekiştirmekte ve dezenflasyon sürecine katkı sağlamaktadır. Küresel konjonktürde izlenen risk ve belirsizliklere, artan korumacı politikalar nedeniyle zayıf seyreden talebe rağmen hem mal hem de hizmet ihracatımız artışını sürdürmekte rekor tazelemeye devam etmektedir. Bu olumlu gelişmeler ile cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam etmekte olup 2025 yılında milli gelire oranının Orta Vadeli Program (2026-2028) kapsamında yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Cari işlemler hesabında izlenen dengelenme, uygulanan bütüncül ve kararlı ekonomi politikalarının bir sonucu olarak makroekonomik istikrarı güçlendirmekte aynı zamanda fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedefleriyle uyumlu şekilde yapısal reformların hayata geçirilmesi için de elverişli bir zemin oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde bir taraftan üreticilerimizi haksız ithalat baskısına karşı korumaya devam edecek; diğer taraftan küresel ekonomideki dönüşümleri de dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretteki konumunu sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmeye yönelik politikaları uygulamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cari Açık Tarihsel Ortalamanın Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

14:28
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:14:30. #7.11#
SON DAKİKA: Cari Açık Tarihsel Ortalamanın Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.