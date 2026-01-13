Cari Açık Tarihsel Ortalamanın Altında

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam etmekte olup, 2025 yılında milli gelire oranının Orta Vadeli Program (OVP 2026-2028) kapsamında yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Kasım ayında cari işlemler hesabı 4 milyar dolar açık verirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2,1 milyar dolar fazla verildi. 2025'in ilk 11 ayında cari işlemler açığı toplamda 18,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış 12 aylık cari işlemler açığı, 2025 Kasım sonunda 23,2 milyar dolar olmuştur. Yıllıklandırılmış mal ihracatımız yüzde 3,5 artışla 270,4 milyar dolar ve hizmet ihracatımız yüzde 5,1 artışla 122,1 milyar dolara yükselmiştir. Kasım 2025 itibarıyla, yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı yüzde 4 oranında artışla, 392,6 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye yükselmiştir. Hizmet ihracatı güçlü seyrini devam ettirerek, 2025 yılı Kasım ayında yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 122,1 milyar dolara ulaşmıştır. Seyahat gelirlerimiz 2025 yılı Kasım ayında yıllıklandırılmış bazda 59,4 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 42,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

'İHRACATIMIZ REKOR TAZELEMEYE DEVAM EDİYOR'

Cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmelerle birlikte ülke risk priminin, Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviye olan 203,98 baz puana kadar gerilediğini vurgulayan Bakan Bolat, "Risk primindeki bu güçlü iyileşme, finansal istikrarı pekiştirmekte ve dezenflasyon sürecine katkı sağlamaktadır. Küresel konjonktürde izlenen risk ve belirsizliklere, artan korumacı politikalar nedeniyle zayıf seyreden talebe rağmen hem mal hem de hizmet ihracatımız artışını sürdürmekte rekor tazelemeye devam etmektedir. Bu olumlu gelişmeler ile cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam etmekte olup 2025 yılında milli gelire oranının Orta Vadeli Program (2026-2028) kapsamında yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Cari işlemler hesabında izlenen dengelenme, uygulanan bütüncül ve kararlı ekonomi politikalarının bir sonucu olarak makroekonomik istikrarı güçlendirmekte aynı zamanda fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedefleriyle uyumlu şekilde yapısal reformların hayata geçirilmesi için de elverişli bir zemin oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde bir taraftan üreticilerimizi haksız ithalat baskısına karşı korumaya devam edecek; diğer taraftan küresel ekonomideki dönüşümleri de dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretteki konumunu sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmeye yönelik politikaları uygulamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.