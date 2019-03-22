Son Dakika Haberleri: Çarptığı Bisiklet Sürücüsünü Yerde Bırakıp Kaçtı

Çarptığı Bisiklet Sürücüsünü Yerde Bırakıp Kaçtı

32 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bisiklete çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Çarptığı Bisiklet Sürücüsünü Yerde Bırakıp Kaçtı, System.String[]
BURSA'nın  İnegöl ilçesinde, bisiklete çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralanan bisiklet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında  Alanyurt yolunda meydana geldi. Yağlı Tohumlar kavşağında bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Okan Taşdelen'e sürücüsü ve plakası bilinmeyen motosiklet çarptı. Kazanın şiddetiyle Taşdelen bisikletten düşerek kanlar içinde yerde kalırken, motosiklet sürücüsü ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Taşdelen, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:54 Kaynak: DHA

Taşdelen, İnegöl, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Dolar Yorumu Bakan Gül, IMF'nin Türkiye Açıklamalarına Yanıt Verdi: Seçimlere Karışmayan Bir Onlar Kalmıştı Cani Koca, İş Yeri Tapusu Yüzünden Tartıştığı Eşini Zincirle Boğarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 22:26:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çarptığı Bisiklet Sürücüsünü Yerde Bırakıp Kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]