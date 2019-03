Carrefoursa'dan Bursalılara 'Lezzet Arası'

CARREFOURSA, Bursa Nilüfer 'deki hipermarketini yenileyerek 'Alışverişi yeniden keşfedin' sloganıyla hizmete açtı. Nilüfer CarrefourSA Hiper'in sunduğu bir diğer yenilik ise, müşterilerin yeme içme tercihlerine özgürlük getiren gastronomik yaşam alanı 'Lezzet Arası' restoranı oldu. Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Bursa Nilüfer'deki hipermarketini, reyonlarından, hizmet anlayışına kadar yenileyerek müşterileriyle buluşturdu. Bursa Nilüfer CarrefourSA Hiper'in yeniliklerini anlatmak üzere CarrefourSA Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı, Gurme Yazar Mehmet Yaşin ve Şef Vedat Başaran, basın mensuplarıyla Lezzet Arası restoranında bir araya geldi.CarrefourSA Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı, Bursalıları alışverişi yeniden keşfetmeye çağırarak, şunları söyledi:"4'üncü büyüme kararı aldığımız şehir Bursa oldu. 1998 yılından beri Bursa'dayız. Bursa halkına hesaplı, hipermarket alışveriş kültürü getirdik. 2019'da ise bunu yenileme kararı aldık ve 'Lezzet Arası'nı da Bursalılarla buluşturduk. Bursa'da ilkleri denedik. Bursa'da hiper, süper, mini formatlarımız ile toplamda 10 marketimizle hizmet veriyoruz. Bursa Nilüfer Hiper'i yenileyerek müşterilerimiz ile daha teknolojik, daha kaliteli, daha çeşitli ürün gamına sahip yeni hipermarket formatımızı buluşturduk. Taze ve bol çeşitli ürünleri, uygun fiyat politikası, keyifli alışveriş atmosferi ile yeni bir hipermarket haline getirdik. Yerli tohumdan üretilen yaş sebze meyvelerin yer aldığı taze gıda reyonu, kaynağı belli ve yüzde yüz yerli besi etlerin satışa sunulduğu kasap reyonu, yılın her günü taze mevsim balıklarının yer aldığı deniz mahsulleri reyonu, kendi üretimimiz olan unlu mamullerden oluşan pastane reyonu başta olmak üzere küçük ev aletlerinden elektroniğe, beyaz eşyadan tekstile ve kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Tüm bu farklılıkları deneyimlemeleri adına Bursalıları, Nilüfer Hiper'e davet ediyoruz."'ALIŞVERİŞ DIŞINDA YEME-İÇME İHTİYACINI DA KARŞILIYORUZ' Türkiye 'de bir ilke imza atarak hiper alışveriş deneyimine artı değer oluşturan Lezzet Arası restoranını Bursa Nilüfer CarrefourSA Hiper'e de taşıdıklarını belirten Şenol Arpacı, şöyle devam etti:CarrefourSA olarak Bursalıları en uygun fiyata, taze, kaliteli ve güvenilir yiyeceklerin yer aldığı Lezzet Arası ile tanıştırdık. Çağdaş Türk mutfağını tanımlayan ve bu alanda başarılı projelerle adından söz ettiren şef Vedat Başaran'ın danışmanlığında mevcut hipermarket restoranlarımızı, Lezzet Arası ismiyle gastronomik bir yaşam alanına çeviriyoruz. Ülkemizde eşi benzeri olmayan Lezzet Arası'nın mevcut restoranlardan ayıran en önemli özelliği market bünyesinde olması dolayısıyla et, balık veya tavuk reyonlarından alınan herhangi bir ürünün hemen pişirtilebilmesi veya paket servis hizmeti alınabilmesi. Böylelikle Lezzet Arası ile tüketicilerimizin, menüye bağlı olmadan yeme içme tercihlerine özgürlük getirdik. Lezzet Arası restoranlarımız, gün geçtikçe artan bir ilgiye sahip. Artık müşterilerimiz, alışverişin dışında yemek ihtiyacını da Lezzet Arası'ndan gidermeye başladı. Şu an Bursa'da hafta içi 500, hafta sonu bin rakamlarına ulaştık. Hedefimiz Bursa'da da Türkiye ortalamasında olan yüzde 15'i yakalamak. İster ızgara, isterse sulu yemek olsun, ortalama 15 TL'ye karnınızı doyurabiliyorsunuz. Türkiye'nin en hesaplı restoranı diyebileceğimiz Lezzet Arası'ndan halihazırda 8 hipermarketimizde bulunuyor."'SİZ SEÇİN, BİZ PİŞİRELİM'Şef Vedat Başaran da CarrefourSA'nın günlük olarak, taze taze üretilen ürünlerini ve reyonlarında yer alan zengin ürün çeşitlerini tüketicilere restoran konsepti ile sunmak fikriyle yola çıktıklarını kaydetti. Başaran, 'Siz seçin, biz pişirelim' mottosuyla oluşturdukları Lezzet Arası'nı bir restorandan da öte daha çok tüketicilerin gün içinde alışverişe ara verip dinlenebilecekleri ve keyifle yemek yiyebilecekleri gastronomik bir yaşam alanı olarak tanımlayabileceklerini belirtti. Vedat Başaran, "Lezzet Arası ile tüketiciler hem uygun fiyata taze, kaliteli ve mevsimine uygun ürünlerin yer aldığı çorbalardan salata çeşitlerine, farklı damak tatlarına hitap edecek sulu yemeklerden zeytinyağlılara, hamur işinden tatlılara kadar çeşidi bol yiyeceklere ulaşıyor, hem de marketten taze taze seçtikleri et, tavuk, balık ürünlerini profesyonel aşçılarımıza hazırlatarak hemen yiyebiliyorlar" şeklinde konuştu.GURME YAZAR MEHMET YAŞİN'DEN TAM NOTGurme Yazar Mehmet Yaşin ise, Lezzet Arası'na ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:"Ülkemizde taze, hijyenik, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek en önemli konuların başında geliyor. Böylesi bir ihtiyacı karşılayan CarrefourSA'yı hem ülkemize, hem de yurt dışına örnek olması dolayısıyla tebrik ediyorum. Keyifli olduğu kadar meşakkatli bir hizmet olan alışverişe renk katan konsepti ile Lezzet Arası, aklınızdan geçeni gönlünüzce yiyebileceğiniz bir özgürlük sunuyor. Gastronomide sınırların olmadığını düşünürsek Lezzet Arası, size bu özgürlüğü yaşatabilecek nadir mekanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor." - Bursa