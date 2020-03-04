CarrefourSA, markette yetişen ürünleri müşteriyle buluşturuyor - Son Dakika
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CarrefourSA, markette yetişen ürünleri müşteriyle buluşturuyor

6 saat önce

CarrefourSA, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek "Yerinde Üretim ve Dikey Tarım" serası yöntemi ile müşterilerine market içinde yetiştirilen ürünleri sunuyor.

CarrefourSA, markette yetişen ürünleri müşteriyle buluşturuyor, System.String[]

CarrefourSA, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek "Yerinde Üretim ve Dikey Tarım" serası yöntemi ile müşterilerine market içinde yetiştirilen ürünleri sunuyor.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, yüzde 100 yerli yazılım ve Türk mühendislerinin ürettiği tamamı yerli olan özel yapay zeka teknolojisi ile kıvırcık, marul, fesleğen, reyhan, maydanoz, kekik vb. CarrefourSA Bizim Bahçe ürünlerini "Yerinde Üretim ve Dikey Tarım" yöntemiyle sağlıklı bir şekilde üretip müşterilerine sunuyor.

Türkiye'de ilki gerçekleştirdi

Hızla çoğalan nüfus, yıllardır ağır gübre kullanımı ve ilaçlamanın yanı sıra kış aylarında iklime bağlı zorluklara karşın yaş sebze-meyve ürünlerinin yoğun nüfus olan şehirlere taşınması esnasında zaman, iş gücü ve lojistik giderler çıkması, günümüzde yıpranmış topraklarda tarım yapabilmek için teknolojik açıdan alternatif çözümler üretiliyor.

Bu çerçevede CarrefourSA, Türkiye'de perakende sektöründe bir ilke imza atarak yaklaşık 6 ay önce İstinye Hipermarketi'nde "Yerinde Üretim ve Dikey Tarım" sistemi sayesinde yetiştirdiği ürünlerin satışına başladı. CarrefourSA, bu sistemle aylardır başarılı bir şekilde ürünler üretip reyonlarına taşırken müşterilerden de çok sayıda olumlu görüş alıyor. Gelişen yoğun talep sayesinde geçen ay CarrefourSA MKM Akatlar Gurme marketinde ikinci bir üretim dolabı açıldı.

Yüzde 100 yerli yazılım ve Türk mühendislerinin ürettiği tamamı yerli olan ekipmanlar ile öncelikle en taze ürün, hiç tarım ilacı kullanmadan üretilebiliyor.

Sistem, yapay zeka program sayesinde alıcılar ile sürekli üretim alanını takip etme, ihtiyaç anında gerekli mineral ısı ve ışık gibi faktörleri devreye alarak üretim yapma mantığı üzerine kurulu. Sistem içinde su dönüşümü sağlanması nedeni ile geleneksel üretim yöntemlerine göre yüzde 90 tasarruf sağlanıyor. Lojistik maliyetleri azaldığı için bu ürün, satış fiyatlarının düşmesini sağlıyor. Dış etkenlerden etkilenilmediği için de sürekli ve düzenli hasat yapma imkanı büyük avantajı sunuyor.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:08 Kaynak: AA
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