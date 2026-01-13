Çarşamba\'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Bin 900 Hap Ele Geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 18 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Çarşamba ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Soruşturma kapsamında zanlıların üstünde ve ikametlerinde yapılan aramada 18 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
