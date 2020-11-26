Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir: "Yıl sonuna doğru fındık fiyatının artmasını bekliyoruz" - Son Dakika

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yıl sonuna doğru fındık fiyatının artacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, geçen sene 680 bin tona yakın fındık ihracatı gerçekleştiğini, bu yıl ise rekoltenin 600 bin ton civarında olmasını beklediklerini anlattı.

Bugünlerde piyasada fındık fiyatının 22,5-23 lira civarında olduğuna işaret eden Aydemir, "Ancak rekoltenin geçen yıla göre düşük olması ve piyasada geçen yılın fındığının kalmaması nedeniyle yıl sonuna doğru fiyatın artacağını tahmin ediyoruz. Üreticinin yüzde 70'i ürününü pazara indirdi ancak yüzde 30'luk kısım hala fındık satışı gerçekleştirmedi." ifadesini kullandı.

Çarşamba ilçesinde bu yıl fındık rekoltesinin 37 bin ton olduğunu bildiren Aydemir, şunları kaydetti:

"İlçemizde kivi, fındığın alternatifidir. Çarşamba'da kivi ekim alanı her yıl artıyor. Kivi üreticiye para kazandıran bir ürün ve üreticiler fındığa alternatif olarak kivi dikiyor. Şu anda kivide 70 gram üstü ürün 5 ila 6,5 lira arasında alıcı buluyor. İlçemizde kivi hasadı sona erdi ve 4 bin tona yakın kivi üretildi."